Un raid israélien au Liban fait au moins trois morts

Syrie: un influent chef religieux druze dénonce une «campagne génocidaire» contre sa communauté

Un influent chef religieux druze en Syrie a dénoncé jeudi une «campagne génocidaire» contre sa communauté après deux jours de violences sanglantes dans des localités où vivent des druzes près de Damas, réclamant une intervention «internationale».

Des membres de la communauté druze de Syrie lors de funérailles à Damas, le 30 avril 2025. Photo: AFP

Dans un communiqué, cheikh Hikmat al-Hajri, considéré comme la plus haute autorité spirituelle des druzes de Syrie, a qualifié les événements survenus à Jaramana et Sahnaya de «campagne génocidaire injustifiée» visant des «civils à leur domicile» et réclamé «une intervention immédiate des forces internationales de maintien de la paix».

Source: AFP