Donald Trump réitère: il veut acheter le Groenland au Danemark, que ce soit par la méthode «douce» ou «forte». Copenhague a déjà exprimé son opposition, affirmant que l'île arctique n'était pas à vendre.

Les USA s'occuperont du Groenland avec la manière «douce» ou «forte»

AFP Agence France-Presse

Donald Trump a assuré vendredi qu'il comptait passer un accord avec le Danemark pour acquérir le Groenland, et que Washington emploierait pour cela «la manière douce» ou «la manière forte», après que Copenhague a répété que son territoire de l'Arctique n'était pas à vendre.

«Je suis un fan du Danemark aussi, je dois vous dire, et ils ont été très sympas avec moi», a déclaré le président américain devant la presse à la Maison Blanche. «Mais vous savez, le fait qu'ils aient débarqué là avec un bateau il y a 500 ans ne veut pas dire qu'ils possèdent le territoire», a-t-il ajouté.

Par les gros moyens

Donald Trump martèle que les Etats-Unis doivent prendre le contrôle du Groenland pour assurer leur propre sécurité face à Pékin et Moscou. «On ne peut pas avoir la Russie ou la Chine occuper le Groenland. C'est ce qu'ils vont faire, si on ne le fait pas. Donc on va faire quelque chose avec le Groenland, soit avec la manière douce, soit avec la manière forte», a-t-il lancé vendredi.

La Maison Blanche, tout en refusant d'exclure l'option militaire, a fait savoir que le président réfléchissait «activement» à un achat de l'immense île arctique, sans préciser quelle forme exactement cette transaction pourrait prendre.

Par ailleurs, Donald Trump a reconnu, dans un entretien au «New York Times» jeudi, qu'il lui faudrait peut-être choisir entre la préservation de l'intégrité de l'Otan ou le contrôle du territoire danois.

Le Danemark – Groenland compris – est membre de l'Otan et une attaque américaine contre l'un des membres de l'Alliance signifierait «la fin de tout», a averti sa Première ministre Mette Frederiksen.