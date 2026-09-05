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Des milliers de spectateurs
Un avion militaire grec s'écrase lors d'une démonstration

Un avion de chasse F-4 Phantom s'est écrasé près d'Athènes pendant la Semaine de l'aviation d'Athènes. L'appareil a explosé devant des milliers de spectateurs après l'impact. Le ministre grec de la Défense s'est rendu sur les lieux.
Publié: il y a 40 minutes
Un avion de chasse F-4 Phantom s'est écrasé près d'Athènes pendant la Semaine de l'aviation d'Athènes
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

Un avion militaire F4 Phantom s'est écrasé samedi après-midi sur une base près d'Athènes lors d'une démonstration aérienne nommée «Athens Flying Week», rapporte l'agence de presse grecque Ana. Les circonstances de l'accident restent pour l'instant indéterminées ainsi que les sorts des deux pilotes, soulignent plusieurs médias locaux.

L'avion militaire venait de décoller quand il a soudain perdu de l'altitude avant de s'écraser, a constaté un journaliste de la chaîne de télévision publique ERT sur place. Immédiatement après le crash de l'avion, une explosion s'est produite devant des milliers de visiteurs venus voir l'événement organisé tous les ans.

Un rendez-vous incontournable

Un hélicoptère des pompiers a été dépêché sur les lieux pour éteindre le feu provoqué par l'incendie, comme l'a montré la chaîne Ert. Le ministre de la défense Nikos Dendias qui devait se rendre à Thessalonique pour la Foire internationale, rendez-vous incontournable de la rentrée politique, a annulé son déplacement pour se rendre sur les lieux de l'accident.


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