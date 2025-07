Droits d'auteur et modération Google signe le code de conduite de l'UE sur l'IA, Meta se braque

Google signe le code de conduite de l'UE sur l'IA, contrairement à Meta. Ce code non contraignant met l'accent sur les droits d'auteur et la modération des contenus. OpenAI et Mistral ont également adhéré, tandis que Meta refuse.

