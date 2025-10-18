16:30 heures

Benjamin Netanyahu annonce de nouvelles frappes sur Gaza

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a affirmé lundi qu'Israël avait largué la veille «153 tonnes de bombes» sur la bande de Gaza, lors de frappes meurtrières en réponse à ce que l'armée a dénoncé comme des attaques du Hamas en violation du cessez-le-feu.

Photo: IMAGO/ANI News

«Nous avons largué hier 153 tonnes de bombes sur différentes parties de la bande de Gaza après que deux de nos soldats ont été tués par le Hamas», a déclaré Benjamin Netanyahu à la Knesset, le parlement israélien, dont la cession d'hiver a été officiellement ouverte lundi.

L'armée, qui a annoncé dimanche la mort au combat de deux soldats à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, a mené des bombardements à travers ce territoire palestinien, avant d'annoncer dimanche soir reprendre l'application du cessez-le-feu. Le Hamas a démenti toute implication et réaffirmé son «engagement total» à se conformer à l'accord de cessez-le-feu entré en vigueur le 10 octobre.

Source: AFP