La fondation GHF, soutenue par les USA et Israël, n'aura plus droit de cité en Suisse

La fondation humanitaire de Gaza (GHF), soutenue par les Etats-Unis et Israël mais remise en cause par l'ONU et des dizaines d'ONG internationales, n'aura bientôt plus droit de cité en Suisse pour des raisons administratives, n'ayant ni représentant ni adresse.

Une Palestinienne traverse le centre de Gaza, transportant sur elle des colis d'aide reçus d'un point de distribution. Photo: IMAGO/Middle East Images

La fondation enregistrée à Genève, siège de nombreuses ONG et agences onusiennes, est une filiale de la Gaza Humanitarian Foundation, basée dans le Delaware aux Etats-Unis.

L'Autorité suisse fédérale de surveillance (ASF) des fondations a publié mercredi dans la feuille officielle suisse du commerce «un appel aux créanciers suite à la liquidation de la fondation enregistrée à Genève» et «pourra ordonner la dissolution de la fondation si aucun créancier ne s'annonce dans le délai légal de 30 jours», a indiqué le Département fédéral de l'Intérieur à l'AFP.

«La GHF a confirmé (...) qu'elle n'avait jamais exercé d'activités en Suisse en tant que fondation et qu'elle entendait dissoudre la fondation enregistrée à Genève», a expliqué l'ASF.

L'article complet, c'est par ici

Source: AFP