L’ONU annonce la réouverture du point de passage de Zikim au nord de la bande de Gaza. Cette reprise partielle de l’aide humanitaire intervient malgré des contraintes persistantes imposées par Israël.

Réouverture du point de passage de Zikim au nord de Gaza

Réouverture du point de passage de Zikim au nord de Gaza

ATS Agence télégraphique suisse

L'ONU a annoncé lundi la réouverture du point de passage de Zikim au nord de la bande de Gaza. Des convois d'aide ont pu le franchir pour la première fois depuis le début de l'opération israélo-américaine en Iran.

«Nos collègues du bureau des affaires humanitaires (Ocha) nous disent que les autorités israéliennes ont rouvert le point de passage de Zikim dans le nord de Gaza pour la première fois depuis plus de 40 jours», a déclaré à la presse Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général de l'ONU.

«Des marchandises ont déjà été déchargées ce week-end et leur collecte par l'ONU à l'intérieur de Gaza a repris plus tôt aujourd'hui», a-t-il ajouté. De la nourriture et d'autres produits acheminés par le Programme alimentaire mondial et l'Unicef ont passé.

Plus direct

«Cela va aider à faire face à un besoin critique en permettant à des marchandises d'entrer dans le nord de Gaza directement, pour que nous n'ayons pas à acheminer par camion depuis le sud», notamment le point de Kerem Shalom, a-t-il ajouté.

«Mais des contraintes majeures demeurent», a-t-il insisté, décrivant des procédures douanières israéliennes «souvent retardées», le manque de matériel pour scanner les marchandises et «l'interdiction totale» d'agences de l'ONU spécifiques et d'ONG partenaires «vitales» pour l'effort humanitaire.

Juste après le lancement de l'opération militaire israélo-américaine le 28 février, Israël avait annoncé par mesure de «sécurité» la fermeture de tous les points de passage vers le territoire palestinien. Avant de rouvrir celui de Kerem Shalom, point d'entrée principal de l'aide humanitaire dans le sud de Gaza.

Siège israélien

Depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le 10 octobre 2025 entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas, l'armée israélienne continue à contrôler plus de la moitié de la bande de Gaza, notamment toutes les zones frontalières avec Israël et l'Egypte.

Israël impose un siège très strict au territoire depuis le début de la guerre déclenchée par le Hamas en octobre 2023, malgré les appels répétés de la communauté humanitaire internationale à laisser affluer l'aide dans le territoire.