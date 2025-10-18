Benjamin Netanyahu annonce de nouvelles frappes sur Gaza
Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a affirmé lundi qu'Israël avait largué la veille «153 tonnes de bombes» sur la bande de Gaza, lors de frappes meurtrières en réponse à ce que l'armée a dénoncé comme des attaques du Hamas en violation du cessez-le-feu.
«Nous avons largué hier 153 tonnes de bombes sur différentes parties de la bande de Gaza après que deux de nos soldats ont été tués par le Hamas», a déclaré Benjamin Netanyahu à la Knesset, le parlement israélien, dont la cession d'hiver a été officiellement ouverte lundi.
L'armée, qui a annoncé dimanche la mort au combat de deux soldats à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, a mené des bombardements à travers ce territoire palestinien, avant d'annoncer dimanche soir reprendre l'application du cessez-le-feu. Le Hamas a démenti toute implication et réaffirmé son «engagement total» à se conformer à l'accord de cessez-le-feu entré en vigueur le 10 octobre.
Source: AFP
Israël suspend l'entrée de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza
Israël a suspendu dimanche l'accès de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza, a indiqué à l'AFP un responsable sécuritaire israélien en invoquant une violation par le Hamas du cessez-le-feu en vigueur depuis le 10 octobre.
«Le transfert d'aide humanitaire vers la bande de Gaza a été suspendu jusqu'à nouvel ordre, à la suite de la violation flagrante de l'accord par le Hamas», selon cette source qui a requis l'anonymat.
Source: AFP
Israël annonce de nouvelles frappes dans le sud de la bande de Gaza
L'armée israélienne a indiqué avoir lancé dimanche de nouvelles frappes dans le sud de la bande de Gaza, après avoir fait état de premiers bombardements dans la zone, à Rafah, en riposte selon elle à des attaques du Hamas, démenties par le mouvement.
«En réponse à la violation flagrante de l'accord de cessez-le-feu plus tôt aujourd'hu», l'armée israélienne, a débuté une série de frappes contre des cibles terroristes du Hamas dans le sud de la bande de Gaza», a indiqué un communiqué militaire, au moment où Israël et le Hamas s'accusent mutuellement de violer le cessez-le-feu entré en vigueur le 10 octobre.
Selon un journaliste de l'AFP, des frappes ciblent la partie orientale de Khan Younès, dans le sud du territoire palestinien.
Source: AFP
Israël annonce la réouverture du point de passage de Kerem Shalom avec Gaza
Le point de passage de Kerem Shalom, entre Israël et la bande de Gaza, a rouvert au lendemain d'une série de frappes israéliennes sur le territoire palestinien, a annoncé lundi un responsable de la sécurité israélien.
Kerem Shalom a rouvert «en pleine conformité avec l'accord» de cessez-le-feu en vigueur depuis le 10 octobre, a déclaré ce responsable. Dimanche, Israël avait annoncé suspendre l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza «jusqu'à nouvel ordre», accusant le Hamas d'avoir violé le cessez-le-feu, ce que le mouvement islamiste a nié.
Le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas est toujours en vigueur, affirme Trump
Le président américain Donald Trump a affirmé dimanche que le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas était toujours en vigueur, après que l'armée israélienne a mené des dizaines de frappes sur la bande de Gaza en raison de violations apparentes de la trêve par le mouvement islamiste palestinien.
«Oui, il l'est», a déclaré Donald Trump aux journalistes à bord de l'avion présidentiel, lorsqu'on lui a demandé si le cessez-le-feu était toujours en vigueur. Il a également suggéré que les dirigeants du Hamas n'étaient pas impliqués dans les violations présumées de la trêve et a plutôt blâmé «certains rebelles au sein du groupe».
Source: AFP
Nouveau bilan: 45 morts dans des frappes israéliennes dimanche
La Défense civile de la bande de Gaza a fait état d'au moins 45 personnes tuées dimanche au cours de frappes aériennes israéliennes dans le territoire palestinien, révisant à la hausse un précédent bilan de 33 morts.
«Au moins 45 personnes ont été tuées du fait de frappes aériennes israéliennes sur plusieurs endroits de la bande de Gaza», a indiqué Mahmoud Bassal, le porte-parole de la Défense civile, service de secours opérant sous l'autorité du Hamas.
Quatre hôpitaux du territoire palestinien ont confirmé ce bilan de 45 décès à l'AFP, disant avoir reçu morts et blessés. L'hôpital Al-Awda à Nuseirat a recensé 24 morts, l'hôpital Al-Aqsa à Deir al-Balah 12, l'hôpital Nasser à Khan Younès cinq et celui d'Al-Shifa à Gaza-ville quatre. Des dizaines de blessés ont également été pris en charge par ces hôpitaux.
Source: AFP
L'armée israélienne annonce la mort de deux soldats à Gaza
L'armée israélienne a annoncé la mort dimanche de deux soldats dans des combats dans le sud de la bande de Gaza, où elle a mené une série de frappes, accusant le Hamas de violer le cessez-le-feu.
Le major Yaniv Kula, 26 ans, et le sergent-chef Itay Yavetz, 21 ans, «sont tombés lors de combats dans le sud de la bande de Gaza», a indiqué un communiqué militaire, faisant état des premières victimes israéliennes dans le territoire palestinien depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le 10 octobre.
Source: AFP
L'armée israélienne dit avoir frappé des dizaines de cibles du Hamas à Gaza
L'armée israélienne a dit avoir frappé «des dizaines» de cibles du Hamas à travers la bande Gaza dimanche, accusant le mouvement islamiste palestinien d'avoir violé le cessez-le-feu, dans un communiqué.
«Au cours des dernières heures, en réponse à la violation flagrante de l'accord de cessez-le-feu plus tôt» dans la journée, l'armée a «frappé des dizaines de cibles terroristes du Hamas à travers la bande de Gaza» dont des stocks d'armes et des infrastructures souterraines, indique ce communiqué.
Source: AFP
Nouveau bilan: 21 personnes tuées dimanche dans des frappes israéliennes
Dans un nouveau bilan, la Défense civile de la bande de Gaza a annoncé dimanche que des frappes israéliennes avaient tué 21 personnes à travers le territoire palestinien, au moment où Israël et le Hamas s'accusent mutuellement d'y violer le cessez-le-feu. Mahmoud Bassal, le porte-parole de la Défense civile, service de secours opérant sous l'autorité du Hamas, a révisé à la hausse deux premiers bilans de 11 morts, puis de 15 morts.
Parmi les victimes dans le territoire palestinien figurent six personnes tuées dans une frappe israélienne à Al-Zawaida, dans le centre du territoire, sur un «groupe de civils» tous déplacés de secteurs plus au nord, a affirmé Mahmoud Bassal à l'AFP. Une autre frappe, sur des «tentes de personnes déplacées près de de Khan Younes (sud), a aussi tué une femme deux enfants», a-t-il ajouté.
Il a encore recensé deux autre personnes tuées à Al-Zawaida, deux à Nusseirat (centre) et deux à Jabalia (nord). La Défense civile a ensuite fait état de six autres morts, dont des enfants, dans deux frappes israéliennes en fin d'après-midi.
Source: AFP
Gaza: la Défense civile fait état de onze personnes tuées dimanche dans des frappes israéliennes
La Défense civile de la bande de Gaza a annoncé dimanche que des frappes israéliennes y avaient tué onze personnes, au moment où Israël et le Hamas s'accusent mutuellement de violer le cessez-le-feu dans le territoire palestinien.
Mahmoud Bassal, le porte-parole de la Défense civile, service de secours opérant sous l'autorité du Hamas, a affirmé à l'AFP que six des victimes avaient été tuées dans une frappe israélienne sur un «groupe de civils» dans le nord de Gaza.
L'armée israélienne a déclaré à l'AFP qu'elle vérifiait ces affirmations.
Source: AFP
Le Hamas paiera «un lourd tribut» si les soldats israéliens sont attaqués
Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a déclaré dimanche que le Hamas paierait «un lourd tribut pour chaque tir» visant les soldats israéliens et «chaque violation du cessez-le-feu à Gaza», selon un communiqué de son bureau.
«Le Hamas apprendra aujourd'hui à la dure que l'armée israélienne est déterminée à protéger ses soldats et à empêcher toute atteinte à leur intégrité», affirme le ministre, après des frappes aériennes israéliennes dimanche visant, selon Israël, à neutraliser une menace émanant de «terroristes» à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza.
Ces incidents, survenus dimanche matin, menacent le cessez-le-feu en vigueur depuis le 10 octobre entre le Hamas et Israël.
Source: AFP
Gaza: le Hamas dit avoir trouvé une 13e dépouille d'otage qu'il prévoit de rendre dimanche
La branche armée du Hamas a annoncé dimanche avoir trouvé une 13e dépouille d'otage dans la bande de Gaza, s'engageant «si les conditions le permettent» à la restituer dans la journée à Israël, selon un communiqué sur leur chaîne Telegram.
«Aujourd'hui, les Brigades Al-Qassam ont retrouvé le corps d'un des prisonniers israéliens lors d'opérations de recherche en cours», dit le texte, selon lequel «toute escalade» israélienne «entravera les opérations de recherche, d'excavation et de récupération, ce qui retardera la récupération des corps».
Source: AFP
Le Hamas dit mettre en oeuvre l'accord de cessez-le-feu et ne pas être au courant d'affrontements à Rafah
La branche armée du Hamas a assuré dimanche mettre en oeuvre l'accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza et ne pas être au courant d'affrontements à Rafah dans le sud du territoire palestinien.
«Nous réaffirmons notre engagement total à mettre en oeuvre tout ce qui a été convenu, en premier lieu un cessez-le-feu dans toutes les zones de la bande de Gaza», indiquent les Brigades Ezzedine al-Qassam, dans un communiqué.
«Nous n'avons aucune connaissance d'incidents ou d'affrontements ayant lieu dans la région de Rafah, car il s'agit de zones rouges sous le contrôle de l'occupation (Israël, ndlr), et le contact avec le reste de nos groupes là-bas a été coupé depuis la reprise de la guerre en mars», ajoute le communiqué.
Violation du cessez-le-feu
Les médias locaux ont annoncé ce dimanche la reprise d'attaques aériennes israéliennes à Rafah. Celles-ci surviennent après le tir d'un missile antichar par le Hamas, en direction des troupes israéliennes.
Source: AFP