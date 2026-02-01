MSF devra quitter Gaza d'ici au 28 février
Israël a décidé dimanche de mettre fin aux activités de Médecins sans Frontières (MSF) dans la bande de Gaza d'ici au 28 février pour avoir refusé de fournir la liste de ses employés palestiniens.
Le ministère de la Diaspora, responsable de l'enregistrement des organisations humanitaires, a annoncé qu'il allait «mettre fin aux activités» de MSF dans le territoire palestinien pour ne pas avoir fourni cette liste, une obligation «applicable à toutes les organisations humanitaires opérant dans la région». L'ONG devra cesser ses opérations et quitter Gaza d'ici au 28 février, a ajouté le ministère.
Réouverture du poste de Rafah, «limitée au passage des habitants»
Israël a rouvert dimanche le point de passage de Rafah entre l’Égypte et la bande de Gaza, une artère cruciale pour l’acheminement de l’aide humanitaire. Cette ouverture ne concernera pour l’instant que les habitants du territoire, dans des conditions très contrôlées.
La réouverture de Rafah, seul passage entre Gaza et le monde extérieur ne passant pas par Israël, fermé depuis le printemps 2024, était réclamée avec force par l'ONU et les ONG internationales afin de permettre l'accès de l'aide au territoire palestinien ravagé par deux ans de guerre. Mais les restrictions imposées par Israël sont loin de satisfaire leurs demandes.
Le Qatar condamne les «violations israéliennes répétées» du cessez-le-feu à Gaza
Le Qatar a condamné samedi «les violations israéliennes répétées» du cessez-le-feu à Gaza, après des frappes meurtrières de l'armée israélienne sur le territoire palestinien, a affirmé le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.
Le Qatar, pays médiateur dans la guerre à Gaza, a qualifié ces frappes de «dangereuse escalade» susceptible «de compromettre les efforts régionaux et internationaux visant à consolider la trêve».
Doha, qui a contribué avec Le Caire et Washington à arracher un accord de cessez-le-feu, entré en vigueur le 10 octobre, a estimé qu'elles constituaient «une menace directe pour le processus politique en cours» et appelé Israël à «respecter pleinement» les termes de l'accord.
Au moins 32 morts dans des frappes israéliennes à Gaza
Des frappes aériennes israéliennes ont fait samedi 32 morts selon la Défense civile, dont des femmes et des enfants, dans la bande de Gaza, où la trêve est très précaire. Israël a dit de son côté avoir mené des bombardements en réponse à des violations du cessez-le-feu.
Si des personnes ont été tuées presque quotidiennement dans des bombardements à Gaza depuis l'entrée en vigueur de la trêve avec le mouvement islamiste Hamas en octobre, les frappes de samedi sont particulièrement meurtrières.
«Le bilan depuis l'aube est monté à 32 morts, pour la plupart des enfants et des femmes», a indiqué dans un communiqué la Défense civile de Gaza, un organisme de premiers secours opérant sous l'autorité du Hamas, après avoir fait état précédemment de 28 morts.
Au moins 11 morts dans des frappes israéliennes
Des frappes aériennes israéliennes ont fait onze morts samedi dans la bande de Gaza, a indiqué le ministère de la Santé du gouvernement du Hamas. Elles interviennent sur fond d'une trêve fragile dans le territoire palestinien entre Israël et le mouvement islamiste palestinien qui s'accusent mutuellement de la violer.
Le directeur général du ministère de la Santé, Mounir Albourche, a déclaré à l'AFP que 11 personnes avaient été tuées et 20 blessées «à la suite de frappes menées par l'occupation (ndlr: Israël) visant des civils dans une tente et un appartement».
Sept membres d'une même famille tués
Israël «poursuit ses graves violations de l'accord de cessez-le-feu dans un contexte de grave pénurie de fournitures médicales, de médicaments et d'équipements médicaux», a-t-il ajouté. Les blessés ont été admis à l'hôpital de la ville de Gaza, dans le nord du territoire, ainsi qu'à Khan Younès, dans le sud.
Dans un communiqué séparé, le bureau de presse du gouvernement du Hamas a précisé que la frappe contre une tente abritant des déplacés avait tué sept membres d'une même famille, dont un enfant et une personne âgée.
Le Hamas appelle à l'ouverture immédiate du poste-frontière de Rafah avec l'Egypte
Le Hamas a appelé vendredi Israël à permettre l'ouverture immédiate et dans les deux sens du poste-frontière de Rafah entre la bande de Gaza et l'Egypte, à laquelle le gouvernement israélien a dit avoir consenti avec des restrictions, et sans s'engager sur une date.
«Nous demandons (...) une transition immédiate vers la deuxième phase (de la trêve parrainée par les Etats-Unis) qui prévoit l'ouverture du point de passage de Rafah dans les deux sens et l'autorisation pour le Comité national (pour l'administration de Gaza, mis en place dans le cadre du plan américain) de travailler dans la bande de Gaza», écrit le mouvement islamiste palestinien dans un communiqué.
Israël affirme avoir «éliminé trois terroristes» près de Rafah
L'armée israélienne a annoncé vendredi matin avoir mené des frappes aériennes et «éliminé trois terroristes» sortis d'un souterrain dans le sud de la bande de Gaza, dans un nouvel incident illustrant la fragilité de la trêve.
Les frappes ont eu lieu dans la zone de Rafah où se trouve le poste-frontière avec l'Egypte, seul passage entre la bande de Gaza et le monde extérieur ne passant pas par Israël, et dont les habitants du territoire palestinien, l'ONU et les organisations humanitaires attendent avec impatience la réouverture.
Avant l'aube, des soldats ont identifié «huit terroristes» sortant d'infrastructures souterraines dans l'est de Rafah et «l'armée de l'air israélienne (en) a visé et éliminé trois», indique un communiqué militaire.
Selon le texte, des frappes supplémentaires ont été menées vers les zones où les autres tentaient de s'échapper et les forces israéliennes «poursuivent les recherches dans le secteur afin de localiser et d'éliminer l'ensemble des terroristes».
«Les troupes (israéliennes) restent déployées conformément à l'accord de cessez-le-feu et continueront d'agir pour neutraliser toute menace immédiate», a ajouté l'armée, sans fournir aucune indication sur le type d'armes éventuelles dont étaient munies les personnes qu'elle dit avoir tuées.
Donald Trump dit qu'il «semble» que le Hamas va se désarmer
Donald Trump a dit jeudi qu'il «semblait» que le mouvement palestinien Hamas allait «se désarmer», ce qui est l'une des étapes cruciales prévues dans son plan de règlement du conflit à Gaza.
«Beaucoup de gens disent qu'ils ne se désarmeront jamais. Il semble qu'ils vont se désarmer», a déclaré le président américain pendant un conseil des ministres à la Maison Blanche.
«Ils vont abandonner»
Il a également relevé que le Hamas «nous a aidé avec les corps, leur rapatriement et sa famille est très reconnaissante», faisant référence au rapatriement des restes du dernier otage israélien du 7-Octobre, Ran Gvili, à qui Israël a rendu hommage mercredi lors de funérailles nationales.
Pour sa part, l'émissaire spécial Steve Witkoff s'est félicité que «nous ayons chassé les terroristes de là-bas et ils vont se démilitariser». «Ils le feront parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils vont abandonner. Ils vont abandonner les AK-47», a-t-il ajouté. La veille, le Hamas s'était dit prêt à un «transfert complet de la gouvernance» de la bande de Gaza aussi vite que possible.
Le CICR estime avoir terminé ses efforts d'intermédiaire à Gaza
Cette manoeuvre a fait suite au retour des restes du dernier otage israélien, explique l'organisation. Le dispositif avait démarré avec la libération de 20 otages vivants et plus de 1800 détenus palestiniens.
Depuis, le CICR a facilité le retour de 27 cadavres parmi 28 otages décédés et des corps de plus de 350 Palestiniens. Au total, depuis octobre 2023, il a soutenu le retour de 195 otages, dont 35 décédés, et de plus de 3470 détenus palestiniens.
15 corps rapatriés
«Nous sommes soulagés d'avoir aidé à réunir des familles avec leurs proches», affirme le chef de délégation de l'organisation en Israël et dans les territoires palestiniens. Pour les cadavres, il souhaite que cette aide ait pu permettre un «deuil» pour les familles.
Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) dit avoir terminé ses efforts d'intermédiaire neutre lancés depuis le cessez-le-feu en octobre dans la bande de Gaza. Jeudi, il a facilité le rapatriement de 15 dépouilles de Palestiniens dans ce territoire.
Le Hamas appelle à une ouverture complète de Rafah «sans entraves israéliennes»
Le Hamas est prêt à un «transfert complet de la gouvernance» de la bande de Gaza aussi vite que possible, a déclaré mercredi un porte-parole du mouvement islamiste palestinien à l'AFP, en insistant pour une réouverture totale du poste-frontière de Rafah avec l'Egypte, «sans entraves israéliennes».
«Des protocoles ont été préparés, des dossiers ont été finalisés et des comités sont chargés de l'opération (...) afin que nous ayons un transfert complet de la gouvernance de la bande de Gaza, dans tous les domaines» au Comité national pour l'administration de Gaza mis en place dans le cadre du plan américain pour mettre fin à la guerre, a déclaré Hazem Qassem, porte-parole du Hamas dans le territoire.
Mais pour cela il faut que les membres du Comité puissent se rendre dans la bande de Gaza, a ajouté Hazem Qassem en appelant à la réouverture complète, dans les deux sens, et «sans entraves israéliennes», du poste-frontière de Rafah entre le sud de la bande de Gaza et l'Egypte.
