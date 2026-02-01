MSF devra quitter Gaza d'ici au 28 février

Au moins 11 morts dans des frappes israéliennes

Des frappes aériennes israéliennes ont fait onze morts samedi dans la bande de Gaza, a indiqué le ministère de la Santé du gouvernement du Hamas. Elles interviennent sur fond d'une trêve fragile dans le territoire palestinien entre Israël et le mouvement islamiste palestinien qui s'accusent mutuellement de la violer.

Le directeur général du ministère de la Santé, Mounir Albourche, a déclaré à l'AFP que 11 personnes avaient été tuées et 20 blessées «à la suite de frappes menées par l'occupation (ndlr: Israël) visant des civils dans une tente et un appartement».

Sept membres d'une même famille tués

Israël «poursuit ses graves violations de l'accord de cessez-le-feu dans un contexte de grave pénurie de fournitures médicales, de médicaments et d'équipements médicaux», a-t-il ajouté. Les blessés ont été admis à l'hôpital de la ville de Gaza, dans le nord du territoire, ainsi qu'à Khan Younès, dans le sud.

Dans un communiqué séparé, le bureau de presse du gouvernement du Hamas a précisé que la frappe contre une tente abritant des déplacés avait tué sept membres d'une même famille, dont un enfant et une personne âgée.

Source: AFP