L'UE va réexaminer son accord d'association avec Israël

Abbas discutera à Beyrouth des armes dans les camps palestiniens

Le président palestinien, Mahmoud Abbas, va discuter de la question des armes dans les camps de réfugiés palestiniens au Liban lors de sa visite à Beyrouth à partir de mercredi, a indiqué mardi un membre de sa délégation.

Fin avril, le président libanais Joseph Aoun a indiqué que les autorités oeuvraient «pour retirer les armes lourdes et moyennes de l'ensemble du territoire libanais» et qu'il devrait évoquer le désarmement des camps palestiniens avec Mahmoud Abbas. En vertu d'un accord de longue date, la sécurité dans les camps palestiniens est assurée par des factions palestiniennes, et l'armée libanaise n'y pénètre pas.

Source: AFP