Le Qatar condamne les «violations israéliennes répétées» du cessez-le-feu à Gaza

Le Qatar a condamné samedi «les violations israéliennes répétées» du cessez-le-feu à Gaza, après des frappes meurtrières de l'armée israélienne sur le territoire palestinien, a affirmé le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

Le Qatar, pays médiateur dans la guerre à Gaza, a qualifié ces frappes de «dangereuse escalade» susceptible «de compromettre les efforts régionaux et internationaux visant à consolider la trêve».

Doha, qui a contribué avec Le Caire et Washington à arracher un accord de cessez-le-feu, entré en vigueur le 10 octobre, a estimé qu'elles constituaient «une menace directe pour le processus politique en cours» et appelé Israël à «respecter pleinement» les termes de l'accord.

Source: AFP