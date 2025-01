Les secours font état de 12 morts dans des frappes israéliennes

Les services de secours de la bande de Gaza ont fait état jeudi de 12 morts, dont au moins trois enfants, dans des frappes israéliennes sur le territoire palestinien dévasté par plus de 15 mois de guerre entre le Hamas et Israël. Un père et trois de ses filles ont été tués par une frappe aérienne nocturne sur leur maison du camp de réfugiés de Nousseirat, dans le centre de la bande de Gaza, a indiqué la Défense civile.

Le secouriste Mahmoud Awad dit avoir extrait des décombres de la maison deux des trois sœurs, Tala et Najwa, âgées de 6 et 7 ans, ainsi que leur père, Mohamed Abou Kharouf. «Les corps étaient en lambeaux. C'est une catastrophe», raconte-t-il. «L'endroit était entièrement détruit et les drones tiraient de temps en temps.»

Selon les secours gazaouis, une autre frappe aérienne israélienne, sur une maison de Jabalia, dans le nord de la bande côtière palestinienne, a fait huit morts et plusieurs blessés.

Source: AFP