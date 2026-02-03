L'émissaire américain Steve Witkoff rencontre Netanyahu à Jérusalem

L'émissaire américain Steve Witkoff a rencontré mardi à Jérusalem le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, a annoncé un responsable israélien, au lendemain de l'ouverture partielle du poste-frontière de Rafah entre la bande de Gaza et l'Egypte.

Cette nouvelle visite en Israël de l'émissaire de Donald Trump intervient aussi avant des discussions attendues dans la semaine entre les Etats-Unis et l'Iran, ennemi juré d'Israël.

Une source arabe proche du dossier a indiqué à l'AFP que ces discussions, organisées grâce à la médiation de l'Egypte, du Qatar, d'Oman et de la Turquie, auraient «probablement» lieu vendredi en Turquie. Le responsable israélien qui a confirmé mardi à l'AFP la rencontre avec Netanyahu n'a pas fourni de détails sur son contenu.

Source: AFP