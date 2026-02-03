L'émissaire américain Steve Witkoff rencontre Netanyahu à Jérusalem
L'émissaire américain Steve Witkoff a rencontré mardi à Jérusalem le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, a annoncé un responsable israélien, au lendemain de l'ouverture partielle du poste-frontière de Rafah entre la bande de Gaza et l'Egypte.
Cette nouvelle visite en Israël de l'émissaire de Donald Trump intervient aussi avant des discussions attendues dans la semaine entre les Etats-Unis et l'Iran, ennemi juré d'Israël.
Une source arabe proche du dossier a indiqué à l'AFP que ces discussions, organisées grâce à la médiation de l'Egypte, du Qatar, d'Oman et de la Turquie, auraient «probablement» lieu vendredi en Turquie. Le responsable israélien qui a confirmé mardi à l'AFP la rencontre avec Netanyahu n'a pas fourni de détails sur son contenu.
Source: AFP
12 personnes sont passées de Gaza à l'Egypte le premier jour de réouverture de Rafah
Douze personnes, des blessés et leurs accompagnants, sont entrées en Egypte de la bande de Gaza, au premier jour lundi de la réouverture très limitée du passage de Rafah, a déclaré mardi à l'AFP une source à la frontière.
«Cinq blessés et sept accompagnateurs» ont traversé le poste-frontière, a déclaré mardi la source, alors que le nombre maximum de patients de Gaza autorisés à entrer en Egypte avait été limité lundi à 50 avec deux accompagnants chacun, selon trois sources officielles à la frontière égyptienne.
Neuf femmes et trois enfants ont regagné Gaza après avoir reçu des soins en Egypte, a précisé à l'AFP un responsable palestinien à la frontière.
Source: AFP
Des patients palestiniens commencent à arriver en Egypte via le passage de Rafah
Des patients palestiniens ont commencé à arriver du côté égyptien du passage de Rafah, en provenance de la bande de Gaza, a indiqué à l'AFP lundi un responsable du ministère de la Santé.
Ces patients, malades ou blessés de guerre, ont traversé la frontière à bord de trois ambulances, et ils ont «été immédiatement examinés pour déterminer vers quel hôpital ils seraient transférés», a-t-il précisé.
Source: AFP
Deux Franco-Israéliennes visées par des mandats d'amener en France pour «complicité de génocide»
Deux militantes franco-israéliennes, soupçonnées d'avoir participé à des actions de blocage de l'aide humanitaire à Gaza, sont visées par un mandat d'amener de la justice française dans le cadre d'une enquête pour «complicité de génocide», a-t-on appris de source judiciaire.
Ces mandats d'amener ont été délivrés fin juillet 2025 contre l'avocate Nili Kupfer-Naouri de l'association Israël Is Forever et Rachel Touitou de l'organisation Tsav 9, dans le cadre d'une information judiciaire ouverte à Paris, a-t-on encore appris, confirmant une information du quotidien Le Monde.
Source: AFP
Le passage de Rafah rouvre dans les deux sens pour les habitants
Le passage de Rafah entre la bande de Gaza et l'Egypte, fermé depuis mai 2024, a rouvert lundi dans les deux sens pour les habitants, après une réouverture très limitée la veille, a annoncé un responsable israélien.
«A partir de maintenant, et à la suite de l'arrivée de la mission européenne EUBAM, le passage de Rafah est ouvert pour les habitants, pour les entrées et les sorties», a déclaré ce responsable.
Selon des médias égyptiens proches de l'Etat, 50 personnes pourront transiter par jour dans chaque sens. «Cinquante personnes quitteront l'Egypte pour Gaza et 50 personnes viendront de Gaza», a rapporté AlQahera News, un média lié aux services de renseignement, citant une source anonyme.
Une source à la frontière a indiqué à l'AFP que quelques dizaines de personnes étaient arrivées lundi du côté égyptien de la frontière en vue d'entrer à Gaza.
Source: AFP
MSF devra quitter Gaza d'ici au 28 février
Israël a décidé dimanche de mettre fin aux activités de Médecins sans Frontières (MSF) dans la bande de Gaza d'ici au 28 février pour avoir refusé de fournir la liste de ses employés palestiniens.
Le ministère de la Diaspora, responsable de l'enregistrement des organisations humanitaires, a annoncé qu'il allait «mettre fin aux activités» de MSF dans le territoire palestinien pour ne pas avoir fourni cette liste, une obligation «applicable à toutes les organisations humanitaires opérant dans la région». L'ONG devra cesser ses opérations et quitter Gaza d'ici au 28 février, a ajouté le ministère.
Source: AFP
Réouverture du poste de Rafah, «limitée au passage des habitants»
Israël a rouvert dimanche le point de passage de Rafah entre l’Égypte et la bande de Gaza, une artère cruciale pour l’acheminement de l’aide humanitaire. Cette ouverture ne concernera pour l’instant que les habitants du territoire, dans des conditions très contrôlées.
La réouverture de Rafah, seul passage entre Gaza et le monde extérieur ne passant pas par Israël, fermé depuis le printemps 2024, était réclamée avec force par l'ONU et les ONG internationales afin de permettre l'accès de l'aide au territoire palestinien ravagé par deux ans de guerre. Mais les restrictions imposées par Israël sont loin de satisfaire leurs demandes.
Source: AFP
Le Qatar condamne les «violations israéliennes répétées» du cessez-le-feu à Gaza
Le Qatar a condamné samedi «les violations israéliennes répétées» du cessez-le-feu à Gaza, après des frappes meurtrières de l'armée israélienne sur le territoire palestinien, a affirmé le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.
Le Qatar, pays médiateur dans la guerre à Gaza, a qualifié ces frappes de «dangereuse escalade» susceptible «de compromettre les efforts régionaux et internationaux visant à consolider la trêve».
Doha, qui a contribué avec Le Caire et Washington à arracher un accord de cessez-le-feu, entré en vigueur le 10 octobre, a estimé qu'elles constituaient «une menace directe pour le processus politique en cours» et appelé Israël à «respecter pleinement» les termes de l'accord.
Source: AFP
Au moins 32 morts dans des frappes israéliennes à Gaza
Des frappes aériennes israéliennes ont fait samedi 32 morts selon la Défense civile, dont des femmes et des enfants, dans la bande de Gaza, où la trêve est très précaire. Israël a dit de son côté avoir mené des bombardements en réponse à des violations du cessez-le-feu.
Si des personnes ont été tuées presque quotidiennement dans des bombardements à Gaza depuis l'entrée en vigueur de la trêve avec le mouvement islamiste Hamas en octobre, les frappes de samedi sont particulièrement meurtrières.
«Le bilan depuis l'aube est monté à 32 morts, pour la plupart des enfants et des femmes», a indiqué dans un communiqué la Défense civile de Gaza, un organisme de premiers secours opérant sous l'autorité du Hamas, après avoir fait état précédemment de 28 morts.
Source: AFP
Au moins 11 morts dans des frappes israéliennes
Des frappes aériennes israéliennes ont fait onze morts samedi dans la bande de Gaza, a indiqué le ministère de la Santé du gouvernement du Hamas. Elles interviennent sur fond d'une trêve fragile dans le territoire palestinien entre Israël et le mouvement islamiste palestinien qui s'accusent mutuellement de la violer.
Le directeur général du ministère de la Santé, Mounir Albourche, a déclaré à l'AFP que 11 personnes avaient été tuées et 20 blessées «à la suite de frappes menées par l'occupation (ndlr: Israël) visant des civils dans une tente et un appartement».
Sept membres d'une même famille tués
Israël «poursuit ses graves violations de l'accord de cessez-le-feu dans un contexte de grave pénurie de fournitures médicales, de médicaments et d'équipements médicaux», a-t-il ajouté. Les blessés ont été admis à l'hôpital de la ville de Gaza, dans le nord du territoire, ainsi qu'à Khan Younès, dans le sud.
Dans un communiqué séparé, le bureau de presse du gouvernement du Hamas a précisé que la frappe contre une tente abritant des déplacés avait tué sept membres d'une même famille, dont un enfant et une personne âgée.
Source: AFP