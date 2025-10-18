il y a 42 minutes

Le Hamas paiera «un lourd tribut» si les soldats israéliens sont attaqués

Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a déclaré dimanche que le Hamas paierait «un lourd tribut pour chaque tir» visant les soldats israéliens et «chaque violation du cessez-le-feu à Gaza», selon un communiqué de son bureau.

«Le Hamas apprendra aujourd'hui à la dure que l'armée israélienne est déterminée à protéger ses soldats et à empêcher toute atteinte à leur intégrité», affirme le ministre, après des frappes aériennes israéliennes dimanche visant, selon Israël, à neutraliser une menace émanant de «terroristes» à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza.

Ces incidents, survenus dimanche matin, menacent le cessez-le-feu en vigueur depuis le 10 octobre entre le Hamas et Israël.

Source: AFP