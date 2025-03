Le Hamas appelle Trump à aussi rencontrer des ex-prisonniers palestiniens

Le Hamas a appelé vendredi le président américain Donald Trump à rencontrer les Palestiniens libérés des prisons israéliennes dans le cadre de l'accord de trêve avec Israël, comme il l'avait fait la veille avec les ex-otages israéliens à Gaza.

«Alors que le président américain Donald Trump parle de la 'souffrance insupportable des Israéliens détenus à Gaza' (...) nous invitons le président Trump à montrer le même niveau de respect aux prisonniers politiques palestiniens libérés et s'accorder du temps pour les rencontrer et écouter leur histoire», écrit Bassem Naïm, membre du bureau politique du mouvement islamiste palestinien, dans une lettre ouverte datée de Gaza.

Deux visions différentes des prisonniers

En Israël, ces prisonniers sont considérés comme des «terroristes et des meurtriers» car ayant perpétré des attaques violentes et parfois meurtrières contre des civils et des forces de sécurité. Les autorités israéliennes et une grande partie de l'opinion publique considèrent leur emprisonnement comme une mesure nécessaire pour prévenir de nouvelles attaques.

Ils sont en revanche souvent vus par la société palestinienne comme des héros et des symboles de la résistance à l'occupation israélienne de territoires palestiniens, à l'image de l'accueil très enthousiaste qui leur a été réservé ces dernières semaines à leur retour chez eux dans le cadre de la trêve.

Donald Trump a rencontré jeudi dans le Bureau ovale huit ex-otages israéliens libérés dans le cadre de l'accord de trêve entré en vigueur le 19 janvier. La première phase de cet accord a permis la libération de 33 otages, dont huit morts, en échange de quelque 1800 détenus palestiniens.

