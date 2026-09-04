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Vider Gaza
Le Hamas appelle à s'opposer aux déclarations israéliennes «dangereuses» sur un transfert de la population

Vendredi, le Hamas a pressé les pays arabes et musulmanes de former un front uni et immédiat pour faire barrage aux déclarations de ministres israéliens réclamant l'expulsion de la population gazaouie.
Publié: il y a 10 minutes
Le Hamas a exhorté vendredi les pays arabes et musulmans à s'opposer aux déclarations appelant à vider Gaza de sa population palestinienne.
Photo: IMAGO/APAimages

Le Hamas a exhorté vendredi les pays arabes et musulmans à s'opposer aux déclarations appelant à vider Gaza de sa population palestinienne, après des propos en ce sens de deux ministres israéliens cette semaine.

Ces déclarations reflètent «les plans extrêmement dangereux» d'Israël pour ce territoire palestinien ravagé par la guerre, a estimé le mouvement islamiste dans un communiqué, demandant «aux pays arabes et musulmans d'agir de façon déterminée et unie face à ces plans».

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