Le Hamas annonce accepter la libération de dix otages

Des «individus armés» ont pillé de grandes quantités de matériel médical, déplore l'ONU

Des «individus armés» ont pillé vendredi de «grandes quantités» de matériel médical et de suppléments nutritionnels tout juste arrivés dans un hôpital de campagne dans le centre de la bande de Gaza, où la situation humanitaire reste désastreuse, a annoncé le porte-parole de l'ONU.

«Aujourd'hui, un groupe d'individus armés a pris d'assaut les entrepôts d'un hôpital de campagne de Deir el-Balah, pillant de grandes quantités d'équipement médical, de fournitures, de médicaments et de suppléments nutritionnels destinés aux enfants qui souffrent de malnutrition», a déploré le porte-parole du secrétaire général de l'ONU Stéphane Dujarric, notant que ces biens étaient arrivés la veille par camions via le point de passage de Kerem Shalom.

Photo: IMAGO/Anadolu Agency

Déjà un précédent mercredi

«Alors que les conditions sur le terrain continuent à se détériorer et que l'ordre public et la sécurité s'effondrent, des pillages continuent à être rapportés», a-t-il noté. Mais il a fait une différence entre l'événement de vendredi et le pillage mercredi d'un entrepôt de nourriture du Programme alimentaire mondial de l'ONU (PAM) par des Palestiniens «affamés» et désespérés face aux volumes limités d'aide humanitaire autorisés à entrer dans Gaza par Israël depuis quelques jours, après plus de deux mois et demi de blocage.

«Cela semblait être beaucoup plus organisé et différent de pillages que nous avons vus ces derniers jours, notamment à l'entrepôt du PAM (..). C'était une opération organisée, par des hommes armés», a-t-il insisté.

Source: AFP