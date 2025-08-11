12:00 heures

RSF dénonce «l'assassinat» d'un journaliste d'Al Jazeera

L'organisation de défense de la presse Reporters sans frontières (RSF) a dénoncé lundi «avec force et colère l'assassinat revendiqué» par l'armée israélienne d'un journaliste de la chaîne Al Jazeera dans la bande de Gaza.

«Anas al-Sharif, l'un des journalistes les plus célèbres de la bande de Gaza, était la voix de la souffrance imposée par Israël aux Palestiniens de Gaza», a estimé l'ONG dans un communiqué transmis à l'AFP, en demandant une «action forte de la communauté internationale pour stopper l'armée israélienne».

Al Jazeera, chaîne basée au Qatar, a annoncé dimanche la mort de cinq de ses journalistes lors d'une frappe israélienne dans la bande de Gaza. Parmi eux, Anas al-Sharif, 28 ans, reporter bien connu de ses téléspectateurs, que l'armée israélienne a reconnu avoir ciblé en le qualifiant de «terroriste». Les autres morts sont le correspondant Mohammed Qreiqeh, ainsi que des cameramen, Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal et Moamen Aliwa.

Selon RSF, près de 200 journalistes ont été tués dans la guerre lancée en représailles à la sanglante attaque du mouvement palestinien Hamas du 7 octobre 2023.

Source: AFP