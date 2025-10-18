Israël suspend l'entrée de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza
Israël a suspendu dimanche l'accès de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza, a indiqué à l'AFP un responsable sécuritaire israélien en invoquant une violation par le Hamas du cessez-le-feu en vigueur depuis le 10 octobre.
«Le transfert d'aide humanitaire vers la bande de Gaza a été suspendu jusqu'à nouvel ordre, à la suite de la violation flagrante de l'accord par le Hamas», selon cette source qui a requis l'anonymat.
Israël annonce de nouvelles frappes dans le sud de la bande de Gaza
L'armée israélienne a indiqué avoir lancé dimanche de nouvelles frappes dans le sud de la bande de Gaza, après avoir fait état de premiers bombardements dans la zone, à Rafah, en riposte selon elle à des attaques du Hamas, démenties par le mouvement.
«En réponse à la violation flagrante de l'accord de cessez-le-feu plus tôt aujourd'hu», l'armée israélienne, a débuté une série de frappes contre des cibles terroristes du Hamas dans le sud de la bande de Gaza", a indiqué un communiqué militaire, au moment où Israël et le Hamas s'accusent mutuellement de violer le cessez-le-feu entré en vigueur le 10 octobre.
Selon un journaliste de l'AFP, des frappes ciblent la partie orientale de Khan Younès, dans le sud du territoire palestinien.
L'armée israélienne annonce la mort de deux soldats à Gaza
L'armée israélienne a annoncé la mort dimanche de deux soldats dans des combats dans le sud de la bande de Gaza, où elle a mené une série de frappes, accusant le Hamas de violer le cessez-le-feu.
Le major Yaniv Kula, 26 ans, et le sergent-chef Itay Yavetz, 21 ans, «sont tombés lors de combats dans le sud de la bande de Gaza», a indiqué un communiqué militaire, faisant état des premières victimes israéliennes dans le territoire palestinien depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le 10 octobre.
L'armée israélienne dit avoir frappé des dizaines de cibles du Hamas à Gaza
L'armée israélienne a dit avoir frappé «des dizaines» de cibles du Hamas à travers la bande Gaza dimanche, accusant le mouvement islamiste palestinien d'avoir violé le cessez-le-feu, dans un communiqué.
«Au cours des dernières heures, en réponse à la violation flagrante de l'accord de cessez-le-feu plus tôt» dans la journée, l'armée a «frappé des dizaines de cibles terroristes du Hamas à travers la bande de Gaza» dont des stocks d'armes et des infrastructures souterraines, indique ce communiqué.
Nouveau bilan: 21 personnes tuées dimanche dans des frappes israéliennes
Dans un nouveau bilan, la Défense civile de la bande de Gaza a annoncé dimanche que des frappes israéliennes avaient tué 21 personnes à travers le territoire palestinien, au moment où Israël et le Hamas s'accusent mutuellement d'y violer le cessez-le-feu. Mahmoud Bassal, le porte-parole de la Défense civile, service de secours opérant sous l'autorité du Hamas, a révisé à la hausse deux premiers bilans de 11 morts, puis de 15 morts.
Parmi les victimes dans le territoire palestinien figurent six personnes tuées dans une frappe israélienne à Al-Zawaida, dans le centre du territoire, sur un «groupe de civils» tous déplacés de secteurs plus au nord, a affirmé Mahmoud Bassal à l'AFP. Une autre frappe, sur des «tentes de personnes déplacées près de de Khan Younes (sud), a aussi tué une femme deux enfants», a-t-il ajouté.
Il a encore recensé deux autre personnes tuées à Al-Zawaida, deux à Nusseirat (centre) et deux à Jabalia (nord). La Défense civile a ensuite fait état de six autres morts, dont des enfants, dans deux frappes israéliennes en fin d'après-midi.
Gaza: la Défense civile fait état de onze personnes tuées dimanche dans des frappes israéliennes
La Défense civile de la bande de Gaza a annoncé dimanche que des frappes israéliennes y avaient tué onze personnes, au moment où Israël et le Hamas s'accusent mutuellement de violer le cessez-le-feu dans le territoire palestinien.
Mahmoud Bassal, le porte-parole de la Défense civile, service de secours opérant sous l'autorité du Hamas, a affirmé à l'AFP que six des victimes avaient été tuées dans une frappe israélienne sur un «groupe de civils» dans le nord de Gaza.
L'armée israélienne a déclaré à l'AFP qu'elle vérifiait ces affirmations.
Le Hamas paiera «un lourd tribut» si les soldats israéliens sont attaqués
Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a déclaré dimanche que le Hamas paierait «un lourd tribut pour chaque tir» visant les soldats israéliens et «chaque violation du cessez-le-feu à Gaza», selon un communiqué de son bureau.
«Le Hamas apprendra aujourd'hui à la dure que l'armée israélienne est déterminée à protéger ses soldats et à empêcher toute atteinte à leur intégrité», affirme le ministre, après des frappes aériennes israéliennes dimanche visant, selon Israël, à neutraliser une menace émanant de «terroristes» à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza.
Ces incidents, survenus dimanche matin, menacent le cessez-le-feu en vigueur depuis le 10 octobre entre le Hamas et Israël.
Gaza: le Hamas dit avoir trouvé une 13e dépouille d'otage qu'il prévoit de rendre dimanche
La branche armée du Hamas a annoncé dimanche avoir trouvé une 13e dépouille d'otage dans la bande de Gaza, s'engageant «si les conditions le permettent» à la restituer dans la journée à Israël, selon un communiqué sur leur chaîne Telegram.
«Aujourd'hui, les Brigades Al-Qassam ont retrouvé le corps d'un des prisonniers israéliens lors d'opérations de recherche en cours», dit le texte, selon lequel «toute escalade» israélienne «entravera les opérations de recherche, d'excavation et de récupération, ce qui retardera la récupération des corps».
Le Hamas dit mettre en oeuvre l'accord de cessez-le-feu et ne pas être au courant d'affrontements à Rafah
La branche armée du Hamas a assuré dimanche mettre en oeuvre l'accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza et ne pas être au courant d'affrontements à Rafah dans le sud du territoire palestinien.
«Nous réaffirmons notre engagement total à mettre en oeuvre tout ce qui a été convenu, en premier lieu un cessez-le-feu dans toutes les zones de la bande de Gaza», indiquent les Brigades Ezzedine al-Qassam, dans un communiqué.
«Nous n'avons aucune connaissance d'incidents ou d'affrontements ayant lieu dans la région de Rafah, car il s'agit de zones rouges sous le contrôle de l'occupation (Israël, ndlr), et le contact avec le reste de nos groupes là-bas a été coupé depuis la reprise de la guerre en mars», ajoute le communiqué.
Violation du cessez-le-feu
Les médias locaux ont annoncé ce dimanche la reprise d'attaques aériennes israéliennes à Rafah. Celles-ci surviennent après le tir d'un missile antichar par le Hamas, en direction des troupes israéliennes.
Netanyahu ordonne d'agir «avec force» contre les cibles «terroristes» dans la bande de Gaza
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a ordonné dimanche à l'armée d'agir «avec force» contre les cibles «terroristes» dans la bande de Gaza, accusant le Hamas de violation du cessez-le-feu en vigueur depuis le 10 octobre.
«A la suite de la violation du cessez-le-feu par le Hamas, le Premier ministre Netanyahu a tenu une consultation avec le ministre de la Défense et les responsables des services de sécurité et a donné instruction d'agir avec force contre des cibles terroristes dans la bande de Gaza», affirme le bureau du Premier ministre dans un communiqué.
Gaza: 15 corps de Palestiniens ont été restitués par Israël
Le ministère de la Santé à Gaza, placé sous l'autorité du Hamas, a annoncé dimanche que les dépouilles de 15 Palestiniens ont été restituées à Gaza par Israël; portant à 150 le nombre de corps rapatriés depuis le début de la semaine dans la bande de Gaza.
Dans le cadre d'un accord de cessez-le-feu négocié par le président américain Donald Trump, Israël doit remettre les corps de 15 Palestiniens pour chaque Israélien décédé rendu.
Le deuxième otage décédé restitué samedi a été identifié
Les autorités israéliennes ont identifié le deuxième corps restitué samedi par le mouvement islamiste palestinien Hamas comme étant le Thaïlandais Sonthaya Oakkharasri, a annoncé dimanche le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahu.
Le gouvernement «reste déterminé, engagé et travaille sans relâche pour rapatrier tous les otages» décédés, est-il ajouté dans un communiqué.
La mort de Sonthaya Oakkharasri avait été annoncée le 17 mai 2024, le jour où il aurait dû fêter son 31e anniversaire. Ce Thaïlandais était ouvrier agricole au kibboutz Beeri, dans le sud d'Israël, lorsqu'il a été tué lors de l'attaque sans précédent du Hamas le 7 octobre 2023. Son corps avait ensuite été transporté à Gaza.
