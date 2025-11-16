Netanyahu réitère son opposition à tout Etat palestinien

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et plusieurs membres de son gouvernement ont réitéré leur opposition à un Etat palestinien. Un vote est prévu lundi au Conseil de sécurité de l'ONU sur un projet américain de résolution sur Gaza, qui en évoque cette possibilité à l'avenir.

Contrairement aux versions précédentes, le nouveau projet de résolution, qui endosse le plan de paix du président américain Donald Trump pour Gaza, évoque l'avenir d'un possible Etat palestinien, auquel le gouvernement israélien s'oppose fermement de longue date.

«Il n'y aura jamais d'Etat palestinien»

«Notre opposition à un Etat palestinien sur quelque territoire que ce soit n'a pas changé», a dit le Premier ministre en ouvrant dimanche le conseil des ministres. Il a affirmé n'avoir pas besoin en la matière de «leçons de personne».

Le ministre d'extrême droite Bezalel Smotrich l'avait accusé samedi d'avoir fait «silence» depuis la reconnaissance de l'Etat de Palestine par la France et plusieurs autres pays en septembre. «Formulez immédiatement une réponse appropriée et ferme qui clarifiera au monde entier: il n'y aura jamais d'Etat palestinien sur les terres de notre patrie», a écrit Bezalel Smotrich sur X.

Autre figure d'extrême droite du gouvernement, Itamar Ben Gvir a indiqué sur les réseaux sociaux que son parti, Force Juive, ne ferait partie «d'aucun gouvernement qui accepterait» la création d'un Etat palestinien. Les ministres de la Défense, Israël Katz, et des Affaires étrangères, Gideon Saar, ont eux aussi martelé sur X leur refus de tout Etat palestinien.

