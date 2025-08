L'Allemagne appelle Israël à poursuivre l'aide humanitaire à Gaza

Berlin a appelé dimanche Israël à poursuivre la livraison d'aide humanitaire à Gaza et à ne pas «répondre au cynisme du Hamas», malgré la publication de vidéos choquantes d'otages israéliens. Dans une interview au quotidien «Bild», le chancelier allemand Friedrich Merz s'est dit «horrifié» par ces trois vidéos montrant deux otages israéliens décharnés, dont un qui possède aussi la nationalité allemande.

Publiées depuis jeudi par le Hamas et le Jihad islamique, son allié, elles ont suscité un vif émoi en Israël et ravivé le débat sur la nécessité d'arriver au plus vite à un accord pour libérer les otages restants. Pour Friedrich Merz, ces images «montrent que le Hamas ne doit plus jouer aucun rôle dans l'avenir de Gaza». Mais «Israël ne répondra pas au cynisme du Hamas et doit continuer à fournir une aide humanitaire», a-t-il insisté.

Photo: keystone-sda.ch

Source: AFP