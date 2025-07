«Pause tactique» quotidienne dans plusieurs zones à Gaza

Le Hamas accuse le médiateur américain de revirement

Un responsable du Hamas a accusé vendredi l'émissaire américain Steve Witkoff de revirement après que ce dernier a acté l'échec des négociations indirectes entre le mouvement islamiste et Israël pour une trêve à Gaza.

«Les déclarations négatives de l'émissaire américain Witkoff vont complètement à l'encontre du contexte dans lequel s'est déroulé le dernier cycle de négociations et il le sait parfaitement», a déclaré Bassem Naïm, important membre du bureau politique du Hamas, lors d'un entretien avec l'AFP.

«Elles s'inscrivent dans une logique de soutien à la position israélienne», a-t-il ajouté. Les négociations indirectes entre Israël et le Hamas en vue d'un cessez-le-feu sont dans l'impasse, plus de deux semaines après avoir commencé.

La bonne foi du Hamas mise en cause

L'émissaire américain Steve Witkoff a acté jeudi l'échec de ces pourparlers menés à Doha sous médiation qatarie, américaine et égyptienne, et annoncé le rappel pour consultation de l'équipe américaine, mettant en cause la bonne foi du Hamas.

Bassem Naïm a accusé Steve Witkoff d'avoir changé d'avis en expliquant que l'émissaire américain avait estimé «il y a seulement quelques jours» que les échanges étaient positifs.

Faire pression sur Israël

«Les médiateurs ont accueilli très positivement la réponse du Hamas, qu'ils ont considérée comme constructive et susceptible de mener à un accord, d'autant qu'elle se rapproche largement de la proposition soumise par les médiateurs aux deux parties», a affirmé Bassem Naïm.

Bassem Naïm a appelé l'émissaire américain à «faire pression» sur le gouvernement israélien qui n'a pas l'intention de parvenir à un accord de trêve, selon lui. Le Premier ministre israélien a estimé plus tard jeudi que Steve Witkoff avait «vu juste» dans ses déclarations sur les négociations et que «le Hamas [était] l'obstacle à un accord de libération des otages».

