Israël annonce de nouvelles frappes dans le sud de la bande de Gaza
L'armée israélienne a indiqué avoir lancé dimanche de nouvelles frappes dans le sud de la bande de Gaza, après avoir fait état de premiers bombardements dans la zone, à Rafah, en riposte selon elle à des attaques du Hamas, démenties par le mouvement.
«En réponse à la violation flagrante de l'accord de cessez-le-feu plus tôt aujourd'hu», l'armée israélienne, a débuté une série de frappes contre des cibles terroristes du Hamas dans le sud de la bande de Gaza", a indiqué un communiqué militaire, au moment où Israël et le Hamas s'accusent mutuellement de violer le cessez-le-feu entré en vigueur le 10 octobre.
Selon un journaliste de l'AFP, des frappes ciblent la partie orientale de Khan Younès, dans le sud du territoire palestinien.
Source: AFP
Gaza: le Hamas dit avoir trouvé une 13e dépouille d'otage qu'il prévoit de rendre dimanche
La branche armée du Hamas a annoncé dimanche avoir trouvé une 13e dépouille d'otage dans la bande de Gaza, s'engageant «si les conditions le permettent» à la restituer dans la journée à Israël, selon un communiqué sur leur chaîne Telegram.
«Aujourd'hui, les Brigades Al-Qassam ont retrouvé le corps d'un des prisonniers israéliens lors d'opérations de recherche en cours», dit le texte, selon lequel «toute escalade» israélienne «entravera les opérations de recherche, d'excavation et de récupération, ce qui retardera la récupération des corps».
Source: AFP
Gaza: la Défense civile fait état de onze personnes tuées dimanche dans des frappes israéliennes
La Défense civile de la bande de Gaza a annoncé dimanche que des frappes israéliennes y avaient tué onze personnes, au moment où Israël et le Hamas s'accusent mutuellement de violer le cessez-le-feu dans le territoire palestinien.
Mahmoud Bassal, le porte-parole de la Défense civile, service de secours opérant sous l'autorité du Hamas, a affirmé à l'AFP que six des victimes avaient été tuées dans une frappe israélienne sur un «groupe de civils» dans le nord de Gaza.
L'armée israélienne a déclaré à l'AFP qu'elle vérifiait ces affirmations.
Source: AFP
Le Hamas paiera «un lourd tribut» si les soldats israéliens sont attaqués
Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a déclaré dimanche que le Hamas paierait «un lourd tribut pour chaque tir» visant les soldats israéliens et «chaque violation du cessez-le-feu à Gaza», selon un communiqué de son bureau.
«Le Hamas apprendra aujourd'hui à la dure que l'armée israélienne est déterminée à protéger ses soldats et à empêcher toute atteinte à leur intégrité», affirme le ministre, après des frappes aériennes israéliennes dimanche visant, selon Israël, à neutraliser une menace émanant de «terroristes» à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza.
Ces incidents, survenus dimanche matin, menacent le cessez-le-feu en vigueur depuis le 10 octobre entre le Hamas et Israël.
Source: AFP
Le Hamas dit mettre en oeuvre l'accord de cessez-le-feu et ne pas être au courant d'affrontements à Rafah
La branche armée du Hamas a assuré dimanche mettre en oeuvre l'accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza et ne pas être au courant d'affrontements à Rafah dans le sud du territoire palestinien.
«Nous réaffirmons notre engagement total à mettre en oeuvre tout ce qui a été convenu, en premier lieu un cessez-le-feu dans toutes les zones de la bande de Gaza», indiquent les Brigades Ezzedine al-Qassam, dans un communiqué.
«Nous n'avons aucune connaissance d'incidents ou d'affrontements ayant lieu dans la région de Rafah, car il s'agit de zones rouges sous le contrôle de l'occupation (Israël, ndlr), et le contact avec le reste de nos groupes là-bas a été coupé depuis la reprise de la guerre en mars», ajoute le communiqué.
Violation du cessez-le-feu
Les médias locaux ont annoncé ce dimanche la reprise d'attaques aériennes israéliennes à Rafah. Celles-ci surviennent après le tir d'un missile antichar par le Hamas, en direction des troupes israéliennes.
Source: AFP
Netanyahu ordonne d'agir «avec force» contre les cibles «terroristes» dans la bande de Gaza
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a ordonné dimanche à l'armée d'agir «avec force» contre les cibles «terroristes» dans la bande de Gaza, accusant le Hamas de violation du cessez-le-feu en vigueur depuis le 10 octobre.
«A la suite de la violation du cessez-le-feu par le Hamas, le Premier ministre Netanyahu a tenu une consultation avec le ministre de la Défense et les responsables des services de sécurité et a donné instruction d'agir avec force contre des cibles terroristes dans la bande de Gaza», affirme le bureau du Premier ministre dans un communiqué.
Source: AFP
Gaza: 15 corps de Palestiniens ont été restitués par Israël
Le ministère de la Santé à Gaza, placé sous l'autorité du Hamas, a annoncé dimanche que les dépouilles de 15 Palestiniens ont été restituées à Gaza par Israël; portant à 150 le nombre de corps rapatriés depuis le début de la semaine dans la bande de Gaza.
Dans le cadre d'un accord de cessez-le-feu négocié par le président américain Donald Trump, Israël doit remettre les corps de 15 Palestiniens pour chaque Israélien décédé rendu.
Source: AFP
Le deuxième otage décédé restitué samedi a été identifié
Les autorités israéliennes ont identifié le deuxième corps restitué samedi par le mouvement islamiste palestinien Hamas comme étant le Thaïlandais Sonthaya Oakkharasri, a annoncé dimanche le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahu.
Le gouvernement «reste déterminé, engagé et travaille sans relâche pour rapatrier tous les otages» décédés, est-il ajouté dans un communiqué.
La mort de Sonthaya Oakkharasri avait été annoncée le 17 mai 2024, le jour où il aurait dû fêter son 31e anniversaire. Ce Thaïlandais était ouvrier agricole au kibboutz Beeri, dans le sud d'Israël, lorsqu'il a été tué lors de l'attaque sans précédent du Hamas le 7 octobre 2023. Son corps avait ensuite été transporté à Gaza.
Source: AFP
Otages à Gaza: la Croix-Rouge a récupéré deux dépouilles (armée israélienne)
La Croix-Rouge a récupéré deux dépouilles d'otages détenus dans la bande de Gaza dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu avec le Hamas, a indiqué samedi soir l'armée israélienne dans un communiqué.
«Selon les informations fournies par la Croix-Rouge, deux cercueils contenant les dépouilles d'otages décédés ont été transférés sous sa garde et sont en route vers les forces (israéliennes) dans la bande de Gaza», a indiqué l'armée dans un communiqué.
Source: AFP
Le Hamas dit que la fermeture du passage de Rafah retardera la remise des dépouilles d'otages
Le Hamas a affirmé samedi soir que la fermeture du passage de Rafah, entre la bande de Gaza et l'Egypte, retarderait la remise des dépouilles d'otages qu'il doit remettre à Israël en vertu de l'accord de cessez-le-feu.
«La fermeture prolongée du point de passage de Rafah (...) bloque l'entrée des équipements spécialisés nécessaires pour localiser les personnes disparues sous les décombres (...)» et «entraînera des retards importants dans la récupération et la remise des dépouilles», a indiqué le mouvement islamiste palestinien dans un communiqué.
Source: AFP
Benjamin Netanyahu annonce qu'il briguera un nouveau mandat de Premier ministre lors des prochaines élections
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a annoncé samedi soir qu'il briguerait un nouveau mandat lors des prochaines élections.
Invité sur le plateau de Channel 14, et à la question «Envisagez-vous de vous présenter aux élections pour devenir Premier ministre lors des prochaines élections?», Benjamin Netanyahu a répondu par l'affirmative.
Chef du Likoud, le grand parti de la droite israélienne, Benjamin Netanyahu détient le record du plus grand nombre d'années passées à la tête du gouvernement israélien (plus de 18 années au total, avec des interruptions, depuis 1996).
La Croix-Rouge est en chemin pour récupérer «plusieurs» dépouilles (armée israélienne)
La Croix-Rouge est en chemin pour récupérer «plusieurs» dépouilles d'otages dans la bande de Gaza, a indiqué samedi soir l'armée israélienne dans un communiqué.
«Selon les informations reçues, la Croix-Rouge se rend actuellement au point de rencontre situé dans le sud de la bande de Gaza, où plusieurs cercueils contenant les dépouilles des otages décédés lui seront remis», dit le communiqué.