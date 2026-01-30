Israël affirme avoir «éliminé trois terroristes» près de Rafah

L'armée israélienne a annoncé vendredi matin avoir mené des frappes aériennes et «éliminé trois terroristes» sortis d'un souterrain dans le sud de la bande de Gaza, dans un nouvel incident illustrant la fragilité de la trêve.

Les frappes ont eu lieu dans la zone de Rafah où se trouve le poste-frontière avec l'Egypte, seul passage entre la bande de Gaza et le monde extérieur ne passant pas par Israël, et dont les habitants du territoire palestinien, l'ONU et les organisations humanitaires attendent avec impatience la réouverture.

Avant l'aube, des soldats ont identifié «huit terroristes» sortant d'infrastructures souterraines dans l'est de Rafah et «l'armée de l'air israélienne (en) a visé et éliminé trois», indique un communiqué militaire.

Selon le texte, des frappes supplémentaires ont été menées vers les zones où les autres tentaient de s'échapper et les forces israéliennes «poursuivent les recherches dans le secteur afin de localiser et d'éliminer l'ensemble des terroristes».

«Les troupes (israéliennes) restent déployées conformément à l'accord de cessez-le-feu et continueront d'agir pour neutraliser toute menace immédiate», a ajouté l'armée, sans fournir aucune indication sur le type d'armes éventuelles dont étaient munies les personnes qu'elle dit avoir tuées.

Source: AFP