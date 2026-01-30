Israël affirme avoir «éliminé trois terroristes» près de Rafah
L'armée israélienne a annoncé vendredi matin avoir mené des frappes aériennes et «éliminé trois terroristes» sortis d'un souterrain dans le sud de la bande de Gaza, dans un nouvel incident illustrant la fragilité de la trêve.
Les frappes ont eu lieu dans la zone de Rafah où se trouve le poste-frontière avec l'Egypte, seul passage entre la bande de Gaza et le monde extérieur ne passant pas par Israël, et dont les habitants du territoire palestinien, l'ONU et les organisations humanitaires attendent avec impatience la réouverture.
Avant l'aube, des soldats ont identifié «huit terroristes» sortant d'infrastructures souterraines dans l'est de Rafah et «l'armée de l'air israélienne (en) a visé et éliminé trois», indique un communiqué militaire.
Selon le texte, des frappes supplémentaires ont été menées vers les zones où les autres tentaient de s'échapper et les forces israéliennes «poursuivent les recherches dans le secteur afin de localiser et d'éliminer l'ensemble des terroristes».
«Les troupes (israéliennes) restent déployées conformément à l'accord de cessez-le-feu et continueront d'agir pour neutraliser toute menace immédiate», a ajouté l'armée, sans fournir aucune indication sur le type d'armes éventuelles dont étaient munies les personnes qu'elle dit avoir tuées.
Source: AFP
Donald Trump dit qu'il «semble» que le Hamas va se désarmer
Donald Trump a dit jeudi qu'il «semblait» que le mouvement palestinien Hamas allait «se désarmer», ce qui est l'une des étapes cruciales prévues dans son plan de règlement du conflit à Gaza.
«Beaucoup de gens disent qu'ils ne se désarmeront jamais. Il semble qu'ils vont se désarmer», a déclaré le président américain pendant un conseil des ministres à la Maison Blanche.
«Ils vont abandonner»
Il a également relevé que le Hamas «nous a aidé avec les corps, leur rapatriement et sa famille est très reconnaissante», faisant référence au rapatriement des restes du dernier otage israélien du 7-Octobre, Ran Gvili, à qui Israël a rendu hommage mercredi lors de funérailles nationales.
Pour sa part, l'émissaire spécial Steve Witkoff s'est félicité que «nous ayons chassé les terroristes de là-bas et ils vont se démilitariser». «Ils le feront parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils vont abandonner. Ils vont abandonner les AK-47», a-t-il ajouté. La veille, le Hamas s'était dit prêt à un «transfert complet de la gouvernance» de la bande de Gaza aussi vite que possible.
Source: AFP
Le CICR estime avoir terminé ses efforts d'intermédiaire à Gaza
Cette manoeuvre a fait suite au retour des restes du dernier otage israélien, explique l'organisation. Le dispositif avait démarré avec la libération de 20 otages vivants et plus de 1800 détenus palestiniens.
Depuis, le CICR a facilité le retour de 27 cadavres parmi 28 otages décédés et des corps de plus de 350 Palestiniens. Au total, depuis octobre 2023, il a soutenu le retour de 195 otages, dont 35 décédés, et de plus de 3470 détenus palestiniens.
15 corps rapatriés
«Nous sommes soulagés d'avoir aidé à réunir des familles avec leurs proches», affirme le chef de délégation de l'organisation en Israël et dans les territoires palestiniens. Pour les cadavres, il souhaite que cette aide ait pu permettre un «deuil» pour les familles.
Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) dit avoir terminé ses efforts d'intermédiaire neutre lancés depuis le cessez-le-feu en octobre dans la bande de Gaza. Jeudi, il a facilité le rapatriement de 15 dépouilles de Palestiniens dans ce territoire.
Source: ATS
Le Hamas appelle à une ouverture complète de Rafah «sans entraves israéliennes»
Le Hamas est prêt à un «transfert complet de la gouvernance» de la bande de Gaza aussi vite que possible, a déclaré mercredi un porte-parole du mouvement islamiste palestinien à l'AFP, en insistant pour une réouverture totale du poste-frontière de Rafah avec l'Egypte, «sans entraves israéliennes».
«Des protocoles ont été préparés, des dossiers ont été finalisés et des comités sont chargés de l'opération (...) afin que nous ayons un transfert complet de la gouvernance de la bande de Gaza, dans tous les domaines» au Comité national pour l'administration de Gaza mis en place dans le cadre du plan américain pour mettre fin à la guerre, a déclaré Hazem Qassem, porte-parole du Hamas dans le territoire.
Mais pour cela il faut que les membres du Comité puissent se rendre dans la bande de Gaza, a ajouté Hazem Qassem en appelant à la réouverture complète, dans les deux sens, et «sans entraves israéliennes», du poste-frontière de Rafah entre le sud de la bande de Gaza et l'Egypte.
Source: AFP
Les missions d'Israël: désarmer le Hamas et démilitariser Gaza
Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a affirmé mardi soir qu'Israël allait désormais se concentrer sur deux missions, «désarmer le Hamas et démilitariser Gaza en éliminant les armes et les tunnels», au lendemain du retour de la dernière dépouille d'otage du 7-Octobre. «Comme je l'ai indiqué au président» américain Donald Trump, «cela se fera de manière facile, ou de manière difficile. Mais dans tous les cas, nous y parviendrons», a -t-il ajouté.
Le Hamas a réaffirmé lundi son «engagement» envers l'accord de cessez-le-feu, entré en vigueur sous pression américaine le 10 octobre. Mais il a jusqu'à présent refusé de déposer les armes aux conditions posées par Israël.
«J'entends encore, à l'heure actuelle, des affirmations selon lesquelles la reconstruction de Gaza sera autorisée avant la démilitarisation. Cela n'arrivera pas», a dit Netanyahu.
Il a aussi réaffirmé qu'il ne ne permettrait pas la création d'un Etat palestinien et certainement pas à Gaza. «J'entends dire que j'autoriserais la création d'un Etat palestinien à Gaza. Cela n'a pas eu lieu et cela n'arrivera pas», a-t-il affirmé, se prévalant d'avoir «empêché à maintes reprises la création d'un Etat palestinien».
Source: AFP
L'ONU salue le retour du dernier corps israélien et appelle à la «mise en oeuvre intégrale» du cessez-le-feu
«Nous saluons les informations faisant état de cette avancée et présentons nos condoléances à sa famille. La mise en oeuvre intégrale des accords de cessez-le-feu à Gaza est absolument essentielle», a déclaré Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres.
Source: AFP
9 détenus palestiniens libérés par Israël sont rentrés à Gaza
Neuf prisonniers palestiniens libérés par Israël sont rentrés à Gaza lundi soir, a annoncé un hôpital après l'annonce par les autorités israéliennes du retour au pays des restes du dernier otage israélien de la bande de Gaza.
«Neuf prisonniers palestiniens de Gaza sont arrivés il y a peu à l'hôpital avec les équipes de la Croix-Rouge après avoir été libérés par l'occupation» (Israël, NDLR), indique sans plus de détails un communiqué de l'hôpital des Martyrs d'Al-Aqsa, à Deir el-Balah, dans le centre de la bande de Gaza.
Source: AFP
Le Hamas assure que la découverte du corps du dernier otage israélien confirme son «engagement» pour le cessez-le-feu
Le mouvement islamiste palestinien Hamas a estimé lundi, dans un communiqué, que la découverte du corps de Ran Gvili, dernier otage israélien retenu à Gaza, confirmait son «engagement» pour le cessez-le-feu.
L'armée israélienne avait annoncé plus tôt avoir identifié sa dépouille au lendemain de fouilles sur des indications du groupe armé, ce qui confirme, selon le Hamas, son «engagement à respecter l'ensemble des exigences de l'accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza, y compris le processus d'échange de prisonniers et sa clôture complète».
Source: AFP
Netanyahu affirme qu'Israël a ramené «tous les otages»
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a affirmé lundi qu'Israël avait ramené tous les otages après l'annonce officielle de l'identification du corps de Ran Gvili, qui était le dernier captif dans la bande de Gaza.
«C'est une réussite extraordinaire pour l'Etat d'Israël (...) nous les avons tous ramenés, jusqu'au tout dernier captif», a déclaré Benjamin Netanyahu devant des journalistes au Parlement.
«Le gouvernement d'Israël a accompli sa mission morale et éthique de ramener chez eux tous les otages, vivants et morts», a déclaré le Premier ministre, Benjamin Netanyahu, devant le Parlement.
Source; AFP
Tsahal affirme avoir identifié le corps de Ran Gvili, dernier otage à Gaza
L'armée israélienne a annoncé lundi avoir identifié le corps de Ran Gvili, le dernier otage à Gaza, selon un communiqué.
«A l'issue de la procédure d'identification menée par le Centre national de médecine légale, en coopération avec la police israélienne et le rabbinat militaire, des représentants de Tsahal ont informé la famille de l'otage Ran Gvili, (...) que leur proche avait été formellement identifié et rapatrié pour être inhumé», affirme l'armée.
«Ainsi, tous les otages qui étaient dans la bande de Gaza ont été ramenés», ajoute le communiqué.
Source: AFP