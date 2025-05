Le chef de l'OMS exhorte Israël à avoir «pitié» de Gaza

Le chef de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus a exhorté jeudi Israël à avoir «pitié» de Gaza et à mettre fin à la guerre et à la «destruction systématique» du système de santé du territoire palestinien. Dans une allocution à Genève à l'occasion de l'Assemblée mondiale de la Santé, le chef de l'OMS a déclaré que la guerre ne servirait en rien à apporter une solution durable au conflit.

«Un appel en faveur de la paix est en réalité dans le meilleur intérêt d'Israël lui-même. Je sens que la guerre nuit à Israël lui-même et qu'elle n'apportera pas de solution durable», a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus. «Je vous demande de faire preuve de pitié. Ce serait bon pour vous (Israël, ndlr) et bon pour les Palestiniens. Ce serait bon pour l'humanité.»

Après plus de deux mois et demi de blocus total de ce territoire dévasté par la guerre entre le Hamas et Israël, quelque 90 camions y ont livré mercredi de l'aide humanitaire, selon l'ONU. «Il est injuste de faire de la nourriture une arme. Il est vraiment injuste de faire du matériel médical une arme», a lancé le patron de l'OMS jeudi.

«Nous devons mettre fin à la famine, nous devons libérer tous les otages et nous devons réapprovisionner et remettre le système de santé sur pied», a-t-il appelé. «Au moins 94% de tous les hôpitaux de la bande de Gaza sont endommagés ou détruits», décrit un communiqué de l'agence onusienne, et le nord du territoire est privé de «presque toutes» ses infrastructures sanitaires.

Source: AFP