A Gaza, la Défense civile fait état de 46 morts dans des attaques israéliennes

La Défense civile de Gaza a indiqué qu'au moins 46 personnes avaient été tuées mercredi par des frappes et tirs israéliens à travers le territoire palestinien, dont 36 dans Gaza-ville.

Mahmoud Bassal, porte-parole de la Défense civile, organisation de secours opérant sous l'autorité du mouvement islamiste palestinien Hamas, a fait état de 36 morts dans plusieurs frappes ayant visé Gaza, dans le nord du territoire, notamment l'ouest de la ville. Sept corps ont été transférés à l'hôpital al-Chifa et 29 à l'hôpital al-Maamadani, a-t-il précisé.

L'armée israélienne, qui mène depuis le 16 septembre une importante offensive sur la ville de Gaza, a indiqué «avoir frappé un terroriste du Hamas dans le nord de la bande de Gaza». «Avant l'attaque, des mesures ont été prises afin de limiter autant que possible les dommages causés aux civils», a-t-elle indiqué.

Dans le centre du territoire dévasté par près de deux mois de guerre, six personnes ont été tuées dans une frappe de drone à Al- Zawayda, et deux dans le camp de Nousseirat, a ajouté Mahmoud Bassal.

Source: AFP