Près d'une centaine de militants pro-palestiniens interpellés à New York

Plusieurs dizaines de personnes réunies à l'appel d'une organisation juive engagée dans la défense des droits des Palestiniens ont été interpellées lundi lors d'une manifestation à New York, a constaté l'AFP. Au total, plus de 90 militants ont été arrêtés selon l'organisation Jewish Voice For Peace.

Parmi eux figure Chelsea Manning, ancienne analyste du renseignement américain et lanceuse d'alerte condamnée pour avoir transmis des documents militaires et diplomatiques à WikiLeaks. Elle a effectué sept ans de détention.

Réunis sous la bannière de l'organisation Jewish Voice For Peace, les manifestants arrêtés faisaient partie d'un groupe de quelque 200 personnes qui ont bloqué pendant un peu moins d'une heure une grande avenue à Manhattan pour protester contre le soutien militaire américain à Israël.

Ils étaient réunis à proximité des bureaux du chef des sénateurs démocrates Chuck Schumer et de sa collègue Kirsten Gillibrand, auxquels ils reprochent d'avoir voté contre un texte proposant de bloquer les ventes d'armes américaines à Israël.

Source: AFP