Près d'une centaine de militants pro-palestiniens interpellés à New York
Plusieurs dizaines de personnes réunies à l'appel d'une organisation juive engagée dans la défense des droits des Palestiniens ont été interpellées lundi lors d'une manifestation à New York, a constaté l'AFP. Au total, plus de 90 militants ont été arrêtés selon l'organisation Jewish Voice For Peace.
Parmi eux figure Chelsea Manning, ancienne analyste du renseignement américain et lanceuse d'alerte condamnée pour avoir transmis des documents militaires et diplomatiques à WikiLeaks. Elle a effectué sept ans de détention.
Réunis sous la bannière de l'organisation Jewish Voice For Peace, les manifestants arrêtés faisaient partie d'un groupe de quelque 200 personnes qui ont bloqué pendant un peu moins d'une heure une grande avenue à Manhattan pour protester contre le soutien militaire américain à Israël.
Ils étaient réunis à proximité des bureaux du chef des sénateurs démocrates Chuck Schumer et de sa collègue Kirsten Gillibrand, auxquels ils reprochent d'avoir voté contre un texte proposant de bloquer les ventes d'armes américaines à Israël.
Source: AFP
La Défense civile fait état de sept morts dans des frappes israéliennes
La Défense civile de la bande de Gaza a annoncé samedi à l'AFP la mort de sept personnes dans des frappes israéliennes dans le centre du territoire palestinien ravagé par deux ans de guerre, et où un fragile cessez-le-feu est en vigueur.
«Vers 01H40 samedi (22H40 GMT vendredi)», sept personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées, «dont quatre dans un état critique», après qu'un «drone israélien a tiré deux missiles» près d'un poste de police du camp de réfugiés d'Al-Bureij, a indiqué Mahmoud Bassal, porte-parole de l'organisation de premiers secours opérant sous l'autorité du mouvement islamiste palestinien Hamas.
L'hôpital al-Aqsa, dans le centre, a dit avoir reçu les corps de six personnes, «ainsi que sept blessés, dont quatre dans un état critique en raison d'impacts directs au visage, à la poitrine et à d'autres parties du corps». D'après cette source, les frappes israéliennes ont visé «un rassemblement de civils déplacés près d'une mosquée».
Source: AFP
«Vague incessante de meurtres» à Gaza, dénonce le Haut-Commissaire aux droits de l'homme de l'ONU
Le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Türk, a condamné vendredi les massacres de Palestiniens perpétrés dans la bande de Gaza, six mois après l'entrée en vigueur du fragile cessez-le-feu entre Israël et le Hamas.
«La vague incessante de meurtres témoigne d'un mépris persistant pour la vie des Palestiniens, rendu possible par une impunité généralisée», a déclaré Volker Türk dans un communiqué.
Source: AFP
Israël va établir plus de 30 colonies en Cisjordanie
Israël va créer 34 nouvelles colonies en Cisjordanie occupée, selon une ONG et la presse israélienne, qui affirment que le gouvernement israélien a pris cette décision début avril en catimini. «Le cabinet de sécurité a secrètement décidé de créer 34 nouvelles colonies», affirme un rapport de l'ONG anti-colonisation La Paix Maintenant.
Ces 34 nouvelles colonies s'ajouteront aux 68 déjà établies par le gouvernement de droite de Benjamin Netanyahu depuis sa formation fin 2022. Selon la chaîne i24News, dix des 34 nouvelles colonies sont des avant-postes existants qui seront légalisés et 24 autres sont en projet.
Cette décision n'a pas été publiée officiellement et le ministère de la Défense en charge des colonies en Cisjordanie occupée a refusé de répondre à une demande de l'AFP sur le sujet.
Source: AFP
Al Jazeera condamne la mort d'un de ses journalistes dans une frappe israélienne à Gaza
La chaîne d'information Al Jazeera, basée au Qatar, a condamné mercredi la mort à Gaza de l'un de ses journalistes dans une frappe de drone israélien, qualifiant ce décès de «crime délibéré et ciblé».
Al Jazeera «condamne fermement le crime odieux consistant à avoir pris pour cible et tué le correspondant d'Al Jazeera Mubasher, Mohammed Wishah, à la suite d'une frappe sur le véhicule dans lequel il se trouvait dans l'ouest de la bande de Gaza», a écrit la chaîne dans un communiqué.
La chaîne «tient les forces d'occupation israéliennes pour entièrement responsables» et estime que «ce n'est pas un acte aléatoire, mais un crime délibéré et ciblé visant à intimider les journalistes», selon la même source. L'armée israélienne, contactée par l'AFP, n'a pas immédiatement réagi à la frappe.
Reporter sans frontières (RSF) a dénoncé dans un e-mail à l'AFP «le meurtre» de Mohammed Wishah, qui, rappelle l'ONG, «est le deuxième journaliste tué par l'armée israélienne depuis le début du cessez-le-feu, après Amal El Shamali, journaliste indépendante tuée par un drone le 9 mars 2026».
Source: AFP
L'OMS suspend les évacuations médicales vers l'Egypte après un incident de sécurité
L'Organisation mondiale de la santé a suspendu jusqu'à nouvel ordre les évacuations médicales de Gaza vers l'Egypte via Rafah à la suite d'un incident de sécurité ayant fait un mort lundi, a indiqué le chef de l'OMS.
L'OMS «est bouleversée de confirmer qu'une personne engagée pour fournir des services à l'Organisation à Gaza a été tuée aujourd'hui lors d'un incident de sécurité», a indiqué son directeur général Tedros Adhanom Ghebreyesus, sur le réseau social X. «Deux membres du personnel de l'OMS étaient présents mais n'ont pas été blessés», a-t-il ajouté.
L'OMS ne précise pas les circonstances de cet incident, mais indique que «les autorités compétentes mènent actuellement une enquête». A la suite de cet incident, l'OMS a suspendu les évacuations médicales prévues lundi de patients de Gaza vers l'Egypte via Rafah. «Les évacuations médicales resteront suspendues jusqu'à nouvel ordre», a ajouté Tedros Adhanom Ghebreyesus.
«Nous appelons à la protection des civils et des travailleurs humanitaires», a-t-il demandé. Israël et le Hamas s'accusent mutuellement de violer le cessez-le-feu très précaire entré en vigueur le 10 octobre dans la bande de Gaza, après deux années d'une guerre dévastatrice.
Source: AFP
Dix morts dans des violences interpalestiniennes et des frappes israéliennes
Dix personnes ont été tuées lundi dans des violences interpalestiniennes et des frappes israéliennes dans le centre de la bande de Gaza. L'information a été fournie par un hôpital du territoire palestinien.
«Au moins dix personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées, dont six sont dans un état critique, par un bombardement israélien et dans des violences (interpalestiniennes, ndlr) à l'est du camp d'Al-Maghazi», a annoncé l'hôpital des Martyrs d'Al-Aqsa dans un communiqué. La Défense civile de Gaza, qui opère sous l'autorité du mouvement islamiste Hamas, a confirmé le bilan.
Une milice anti-Hamas
Selon un témoin interrogé par l'AFP, tout a commencé par des heurts entre une milice anti-Hamas, présumément soutenue par Israël, et des forces de sécurité du mouvement islamiste palestinien, près d'une école abritant des déplacés non loin du camp d'Al-Maghazi.
Les miliciens étaient venus pour procéder à des arrestations, selon le témoin qui a requis l'anonymat pour des raisons de sécurité. «Les violences ont éclaté lorsque les habitants et les membres du Hamas se sont affrontés avec les miliciens», a poursuivi cette source. «Peu après, les forces israéliennes ont bombardé la zone près de l'école», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Une flottille partira de Barcelone pour la bande de Gaza le 12 avril
Des militants propalestiniens qui avaient tenté de rejoindre par la mer la bande de Gaza l'an dernier ont annoncé jeudi qu'ils partiraient le 12 avril de Barcelone pour une nouvelle mission humanitaire à bord d'une flottille vers ce territoire dévasté.
Le groupe a dit dans un communiqué vouloir rassembler à cette date plus de 80 bateaux et 1000 participants en provenance du monde entier dans la capitale de la Catalogne, dans le nord-est de l'Espagne.
«Défense de la dignité humaine»
«Le coût de l'inaction est trop élevé», a-t-il expliqué, ajoutant qu'un mouvement terrestre accompagnerait cette opération maritime afin d'exercer une pression dans plusieurs pays.
«Face à l'intensification du blocus, des violences et des privations à Gaza, la mission constitue une intervention non violente et fondée sur les principes que sont une défense de la dignité humaine, un appel à l'accès humanitaire et une exigence de responsabilité internationale», ont dit les militants.
Source: AFP
L'UE dénonce la loi israélienne sur la peine de mort pour les Palestiniens
La Commission européenne a vivement critiqué mardi la nouvelle loi israélienne sur la peine de mort, taillée sur mesure pour ne s'appliquer qu'aux Palestiniens. «Il s'agit clairement d'un net recul: tant l'introduction de la peine de mort, que le caractère discriminatoire de la loi», a dénoncé un porte-parole, Anouar El Anouni.
Source: AFP
L'Unrwa réclame une enquête sur la mort de plus de 390 de ses membres
Le chef de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (Unrwa), Philippe Lazzarini, a demandé mardi l'ouverture d'une enquête après la mort de plus de 390 employés de l'agence pendant la guerre à Gaza.
«Je crois qu'il nous faut un panel (...) un panel d'experts de haut niveau pour enquêter sur le meurtre de nos collaborateurs», a déclaré Philippe Lazzarini à la presse à Genève, au dernier jour de son mandat à la tête de l'agence.
Source: AFP
Rubio s'attend à ce qu'Israël agisse face aux violences des colons en Cisjordanie
Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a dit vendredi s'attendre à ce qu'Israël agisse face aux violences commises par des colons contre des villages palestiniens en Cisjordanie occupée.
«Je pense que vous verrez le gouvernement (israélien) faire quelque chose à ce propos», a déclaré Marco Rubio devant la presse, à l'issue d'une réunion du G7 à laquelle il venait de participer non loin de Paris.
Source: AFP