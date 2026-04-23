Cinq morts dans une frappe près d’une mosquée à Gaza, dont trois enfants

Une frappe aérienne israélienne a ciblé un groupe de civils dans le nord de Gaza mercredi soir, faisant cinq morts dont trois enfants, a annoncé l'agence de défense civile du territoire palestinien.

«Cinq Palestiniens, dont trois enfants, ont été tués dans une frappe aérienne israélienne qui a ciblé un groupe de civils près de la mosquée Al-Qassam à Beit Lahia», a souligné l'agence, qui opère comme service de secours sous l'autorité du Hamas, dans un communiqué. «Leurs corps ont été transportés à l'hôpital Al-Shifa de Gaza», a-t-elle précisé, sans indiquer l'âge des enfants. L'hôpital Al-Shifa a confirmé avoir reçu les corps.

L'armée israélienne a indiqué à l'AFP qu'elle vérifiait ces informations. Malgré un cessez-le-feu entré en vigueur le 10 octobre 2025, Gaza reste en proie à des violences quotidiennes, l'armée israélienne et le Hamas s'accusant mutuellement de violer la trêve. Au moins 786 Palestiniens ont été tués depuis le début de la trêve, selon le ministère de la Santé de Gaza, placé sous l'autorité du Hamas et dont les chiffres sont considérés comme fiables par les Nations Unies.

L'armée israélienne a fait état de cinq soldats tués à Gaza depuis le début de la trêve. Les restrictions imposées aux médias et l'accès limité à Gaza ont empêché l'AFP de vérifier de manière indépendante le bilan des victimes ou de couvrir librement les combats. Cette trêve fragile a cependant largement réduit l'intensité du conflit à Gaza, qui a débuté après l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023.

Source: AFP