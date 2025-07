Plusieurs pays arabes appellent au désarmement du Hamas

Dix-sept pays, dont l'Arabie saoudite, le Qatar et l'Egypte, ont appelé mardi le Hamas à remettre ses armes à l'Autorité palestinienne, lors d'une conférence à l'ONU visant à insuffler un peu de vie à la solution à deux Etats, israélien et palestinien.

La «déclaration de New York» préparée par la France et l'Arabie saoudite, co-présidentes de la conférence, et soutenue par 15 autres pays (dont le Brésil, le Canada, la Turquie, la Jordanie, le Qatar, l'Egypte, le Royaume-Uni), l'Union européenne et la Ligue arabe appelle à la fin de la guerre à Gaza, pour parvenir «à une résolution juste, pacifique et durable du conflit israélo-palestinien sur la base de la mise en oeuvre de la solution à deux Etats».

«Le Hamas doit mettre fin à son contrôle de Gaza et remettre ses armes à l'Autorité palestinienne», déclarent les pays.

Source: AFP