Une semaine après la fusillade survenue lors de la rave d'Aarau, la victime a été inhumée dans sa ville natale. Sa mère a formulé un souhait inhabituel pour la cérémonie funéraire.

L'Italie fait ses adieux à Maria, tuée lors de l'attaque à Aarau

ATS Agence télégraphique suisse

De la musique techno et des ballons blancs ont accompagné l’arrivée du cercueil de Maria S.* à la collégiale Saint-Michel de Città Sant’Angelo, dans les Abruzzes. La jeune femme de 22 ans est décédée lors de la fusillade survenue le 29 août pendant une fête de musique techno à Aarau. Plus de 500 personnes ont assisté à ses funérailles.

Le cercueil de Maria a été accueilli solennellement par toute la communauté de la petite ville italienne. Les amis de la jeune fille sont arrivés vêtus d’un t-shirt blanc orné d’une photo de la victime. Le cercueil était recouvert de nombreux pétales de roses blanches.

L'avis de décès publié par la famille est émouvant. Les proches écrivent: «Sans toi, plus rien n'a de sens, mais notre amour pour toi t'atteindra au-delà de l'infini, Nous aimons t'imaginer en train de danser parmi les anges au son de la musique qui faisait tant battre ton cœur… et désormais, chaque note devient éternité! Nous t'aimons plus que tout.»

Le texte est complété par un vers tiré du poème en prose «Desiderata» de Max Ehrmann. L’avis est signé par la mère de Maria, Gulmira Israilova, sa sœur, son frère, son père, ainsi que par ses grands-parents, ses tantes, ses oncles et ses cousins. La famille a mis à la disposition de Blick quelques photos prises à l’église.

Maria adorait la musique techno. «Cela avait un effet apaisant sur elle», nous avait confié cette semaine sa mère. La jeune femme avait suivi une formation en hôtellerie en Italie et était venue en Suisse pour une vie meilleure, où elle travaillait notamment dans un food truck. Elle s’était fait tatouer le personnage Hello Kitty, a raconté sa mère, mais elle était en même temps étonnamment mûre pour son âge et s’occupait de tout le monde. Le 26 octobre, Maria aurait fêté son anniversaire. Elle comptait le célébrer en Italie, avec sa mère.

40 coups de feu tirés dans la foule

Un Suisse de 43 ans, originaire du canton du Jura, a tiré plus de 40 coups de feu lors d’une rave party à Schachen, tôt dimanche dernier, tuant la jeune Italienne et blessant six autres personnes.

Le tueur s’est rendu à la police jurassienne à Delémont. Il se trouve actuellement en détention préventive en Argovie. Il souffrirait de troubles psychiques et aurait agi seul, en proie à une folie meurtrière.

* Nom connu