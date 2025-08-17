DE
Une fusillade dans une salle de billard fait 7 morts en Equateur

Au moins sept personnes ont été tuées dimanche dans une salle de billard à Santo Domingo, en Equateur, lors d'une attaque armée. La police enquête sur ce crime violent, possiblement lié au crime organisé, dans un contexte de recrudescence de la violence dans le pays.
Publié: il y a 37 minutes
Un policier garde un bar et un magasin d'alcool où une attaque contre des civils a eu lieu près de la ville d'El Empalme, le 28 juillet 2025. (Image d'illustration)
Photo: AFP
AFP

Sept personnes ont été tuées dimanche par des assaillants armés dans une salle de billard à Santo Domingo, dans le nord-ouest de l'Equateur, en pleine vague de violence dans le pays, a annoncé la police.

Les agresseurs, armés et cagoulés, ont tiré sur plusieurs personnes dans la salle de billard située dans la zone des bars de Santo Domingo, à environ 160 km à l'ouest de Quito, selon des images diffusées sur les réseaux sociaux.

Le crime a été enregistré par les caméras de sécurité. Il y a «sept personnes décédées à cause de tirs d'arme à feu», a déclaré à la presse la police, qui mène des «investigations pour élucider l'acte violent et identifier les responsables».

Crime organisé soupçonné

Selon les médias locaux, les enquêtes préliminaires indiquent que ces meurtres pourraient être liés au crime organisé dans la région. L'Equateur, situé entre les deux principaux exportateurs de cocaïne au monde, la Colombie et le Pérou, a connu une recrudescence de la violence due aux luttes entre gangs criminels liés aux cartels mexicains et colombiens. Entre janvier et mai, plus de 4000 homicides ont été enregistrés, selon les chiffres officiels. Les analystes considèrent qu'il s'agit du début d'année le plus violent de l'histoire récente du pays.

Plusieurs tueries

Malgré les opérations déployées et la mise en place de l'état d'urgence dans certaines provinces du pays, la politique de fermeté du gouvernement de Daniel Noboa n'a pas permis de réduire le nombre de morts violentes dans le pays. Le week-end dernier, 14 personnes ont été tuées dans des massacres dans la province agitée de Guayas, l'une des quatre provinces où Noboa a récemment déclaré l'état d'urgence pour lutter contre la violence des gangs criminels.

Le 10 août, huit personnes ont été tuées par des assaillants qui ont tiré sur une foule à la sortie d'une discothèque. Le même jour, un groupe d'assaillants vêtus d'uniformes militaires ont tué six personnes dans un quartier populaire de Guayaquil, la deuxième ville d'Equateur et point critique de la vague de violence qui secoue le pays.

Selon les chiffres officiels, 73% de la cocaïne produite dans le monde transite par les ports équatoriens. En 2024, le pays a saisi un record de 294 tonnes de drogues, principalement de la cocaïne, contre 221 tonnes en 2023.

