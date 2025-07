Près de 3000 personnes ont été évacuées à Taïwan

Le typhon Danas a provoqué dimanche d’importantes pluies, des inondations et des glissements de terrain à Taïwan, entraînant l’évacuation de près de 3000 personnes, selon les autorités.

Des ouvriers taïwanais retirent des bateaux en prévision du typhon Danas, sur les rives de la ville de New Taipei. Photo: keystone-sda.ch

Près de 3000 personnes ont été évacuées dimanche à Taïwan où le typhon Danas déverse sur l'île des pluies torrentielles, ont annoncé les autorités. Le typhon a provoqué inondations et glissements de terrain.

«Cette nuit et jusqu'à demain matin, vents et pluies seront les plus violents», a mis en garde l'Administration centrale de la météorologie, selon laquelle les vents pourront atteindre 137 km/h. Le typhon devrait balayer la côte ouest de Taïwan vers le nord pendant la nuit, selon la même source.

Quelque 2853 personnes ont été évacuées de leur domicile, dont la plupart se trouvaient dans des zones montagneuses autour de la ville portuaire de Kaohsiung, dans le sud de l'île, a précisé l'Agence nationale des incendies. Au moins 28 personnes ont été prises en charge pour des blessures légères, selon la même source.

Des tempêtes tropicales qui augmentent en intensité

Durant le week-end, Danas a déversé plus de 500 millimètres de pluie sur le sud de Taïwan, a ajouté l'agence météorologique, mettant en garde contre des pluies fortes à torrentielles sur le reste de l'île à mesure que le typhon se déplacera vers le nord. Au moins 10 glissements de terrain ont été enregistrés et 49 zones ont été inondées, mais l'eau s'est retirée depuis.

Taïwan est habitué aux tempêtes tropicales, fréquentes de juillet à octobre. Le changement climatique augmente toutefois leur intensité, avec de fortes précipitations, des crues soudaines et de puissantes rafales de vent, selon les scientifiques.