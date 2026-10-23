L'auteur de l'attentat de Trappes avait piégé son appartement

Un homme a tué une personne et blessé cinq autres ce vendredi dans les Yvelines. Il avait piégé son appartement avec des bouteilles de gaz, selon le parquet antiterroriste.

AFP Agence France-Presse

L'homme qui a tué une personne et fait cinq blessés vendredi dans les Yvelines avait piégé son appartement avec des bouteilles de gaz, a annoncé le parquet national antiterroriste (Pnat) dans un communiqué.

La perquisition réalisée à son domicile, situé à Plaisir (Yvelines) selon une source policière, a révélé «la mise en place d'un dispositif de piégeage de son appartement au moyen de trois bouteilles de gaz et de fils électriques connectés à un minuteur», a expliqué le Pnat.

Le tireur, «identifié comme étant Kévin T. né en 1987», a été interpellé «à hauteur du restaurant Home Burger situé à Coignières, à 10H20» vendredi après son «périple meurtrier» et «placé immédiatement en garde à vue», selon le parquet antiterroriste. Celle-ci peut durer 96 heures.

«La perquisition de son domicile nécessitant sa présence conformément aux dispositions du code de procédure pénale, il n'a pour l'heure pas été entendu par les enquêteurs», a précisé le Pnat. «Lors de la fouille de son véhicule Renault Clio étaient découverts un pistolet-mitrailleur de type Sten, et une bombe lacrymogène», selon la même source. Un membre de son «entourage familial direct» a également été placé en garde à vue, selon le parquet national antiterroriste.

«Périple meurtrier»

Le Pnat a ouvert une enquête pour «assassinat en relation avec une entreprise terroriste, avec la circonstance que les faits ont été commis à raison de l'appartenance vraie ou supposée à une prétendue race, une ethnie, une nation ou une religion déterminée».

Les investigations portent également sur des «tentatives d'assassinats en relation avec une entreprise terroriste», avec la même circonstance aggravante. Il est aussi question de «détention d'arme de catégorie A», qui regroupe notamment des armes automatiques tirant en rafales, et d'«association de malfaiteurs terroriste en vue de la préparation de crimes contre les personnes».

Au cours de son «périple meurtrier» commencé vers 10H00 à Trappes et qui s'est poursuivi à La Verrière, Kévin T. a tiré en rafales dans la rue depuis sa voiture, tuant une personne, un homme de nationalité française né en 2000, et en blessant cinq autres.

L'état de santé des blessés «n'est – à cette heure – pas stabilisé», a ajouté le Pnat, qui a précisé que «plusieurs personnes situées à proximité immédiate des coups de feu sont particulièrement choquées».

L'association d'aide aux victimes locale France Victime 78 a été saisie pour leur apporter aide et soutien. Une cellule d'urgence médico-psychologique a par ailleurs été ouverte par la préfecture des Yvelines.