L'ancien président français pourrait être remis en liberté ce lundi 10 novembre, après l'examen de sa demande. Incarcéré depuis le 21 octobre, il croule sous les lettres de ses partisans. Un tremplin politique?

1/5 L'ancien président français Nicolas Sarkozy pourrait sortir de prison ce lundi 10 novembre après trois semaines d'incarcération. Photo: AFP

Richard Werly Journaliste Blick

Nicolas Sarkozy est le détenu le plus aimé des Français. Vrai? C’est ce que répètent ses avocats, et une partie de la presse, alors que la fin de son incarcération se profile à l’heure d’écrire ces lignes. L’ancien président de la République, détenu à la prison parisienne de la Santé depuis le 21 octobre, pourrait être placé en liberté conditionnelle, comme le parquet vient de le requérir. Il sera sans doute obligé, alors, de porter un bracelet électronique pendant plusieurs semaines, comme cela a déjà été le cas entre février et mai 2025 après sa première condamnation définitive dans l’affaire dite des «écoutes téléphoniques».

Aimé de ses compatriotes, lui qui présida la France entre 2007 et 2012, et que la justice a condamné en première instance, dans l’affaire des fonds libyens supposés avoir été utilisés pour sa campagne électorale de 2007, pour «association de malfaiteurs» à cinq ans de prison ferme avec exécution immédiate de la peine (sans attendre donc le procès en appel qui devrait se tenir en 2026)?

Flot de courrier

Oui, si l’on en juge par le flot de courriers reçus à la prison de la Santé, et à son bureau d’ex-président situé rue de Miromesnil, près du palais de l’Elysée. Des milliers de lettres, auxquelles l’ex-chef de l’Etat a promis «de répondre à toutes, sans exception». Selon «Le Figaro», le quotidien conservateur qui a consacré un grand article à cette moisson épistolaire, la plupart des courriers affirment leur soutien à celui qui succéda à la tête du pays à Jacques Chirac. «Une vague d’amour et d’affection», ont aussi commenté les médias.

Nicolas Sarkozy, à l’évidence, ne s’attendait pas à ce flot de messages amicaux venus de tout le pays. Selon l’administration pénitentiaire, une dizaine de sacs de courriers ont été convoyés au bureau de l’ex-président, pour que les enveloppes y soient ouvertes. Seule une sélection quotidienne d’une centaine de lettres a été distribuée au détenu, qui se trouve depuis le 21 octobre en quartier d’isolement, dans une cellule pour lui seul, accompagné de deux officiers de sécurité.

Personne, parmi les détenus, n’a pu voir «Sarko», même si les prisonniers se sont à plusieurs reprises adressés à lui en scandant son nom. Deux détenus ont été mis en examen, deux jours après son arrivée en prison, pour avoir diffusé des images de ces chants et slogans prises avec leur téléphone portable.

Que contiennent ces lettres?

Que contiennent ces courriers, adressés à celui qui, en 2016, n’était pas parvenu à franchir le barrage de la primaire de la droite pour se représenter à la présidence de la République (le candidat avait été François Fillon, son ancien Premier ministre, éliminé au premier tour du scrutin de 2017)? A en croire ses avocats qui ont consulté une sélection de lettres, la plupart dénoncent «l’acharnement judiciaire» contre lui. «Les juges ne vous lâcheront jamais. Ils se vengent»; «la magistrature est en train de vous exécuter»; «les preuves importent peu», écrivent ceux et celles qui, tous, souhaitent le voir sortir de prison.

Fait logique: beaucoup disent le regretter, en parlant du «gâchis» qui a, selon eux, suivi sa défaite de mai 2012 face au socialiste François Hollande. Nicolas Sarkozy avait, rappelons-le, perdu de peu sa réélection par 51,64% des voix contre 48,36%. Ce, après une «remontada» impressionnante. Ses comptes de campagne avaient ensuite été invalidés par le Conseil constitutionnel en décembre 2012. Son parti, l’ex-UMP (aujourd’hui «Les Républicains») avait dû faire une collecte pour rembourser onze millions d’euros. Surnom de l’opération? Le Sarkothon.

Tremplin politique?

Ce fleuve de courriers, de lettres et de cartes postales (la boîte aux lettres électronique officielle de l’ancien président a aussi été saturée) peut-il servir de tremplin politique à Nicolas Sarkozy qui jure vouloir toujours servir son pays et répète son «innocence»? La mise en scène médiatique de son entrée en prison semble en tout cas avoir fonctionné. Sa famille, à commencer par son épouse Carla Bruni, l’avait accompagné jusqu’au seuil de la Santé. Il a ensuite été très entouré durant sa détention. Le ministre français de la Justice, Gérald Darmanin, lui a rendu visite, entraînant une réaction négative de plusieurs collectifs de magistrats.

Attention toutefois au retour à la réalité? Depuis son incarcération, Nicolas Sarkozy polarise l’opinion publique, une partie des Français estimant qu’il a bénéficié (ce qui est vrai) d’un traitement de faveur exceptionnel en prison, et qu’il est normal d’exécuter une décision de justice. Il faut aussi savoir qu’un autre des deux prévenus du procès libyen incarcéré après le jugement, l’intermédiaire Alexandre Djouhri (bien connu en Suisse où il résida) s’est vu refuser sa libération conditionnelle. Le banquier genevois Wahib Nacer, lui aussi incarcéré à la fin du procès le 25 septembre, a en revanche été libéré dès le 28 octobre en raison de son âge.

Critères judiciaires réunis

Les critères judiciaires d’un élargissement de l’ancien président semblent être réunis. Il s’est toujours présenté aux convocations. Il n’y a pas de risque de fuite. Il est entouré de sa famille. Question: s’il retrouve en partie sa liberté, Nicolas Sarkozy va-t-il reprendre ses attaques contre les juges? Des menaces de mort ont été proférées, après le jugement, contre la présidente du tribunal. «C’est inacceptable et ça devrait être un électrochoc dans notre pays», avait dénoncé le président du tribunal judiciaire de Paris, Peimane Ghaleh-Marzban, parlant «d’une véritable dérive dans notre démocratie».