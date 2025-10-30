DE
FR

Echange derrière les barreaux
Gérald Darmanin a rendu visite à Nicolas Sarkozy en prison

Le ministre de la Justice Gérald Darmanin a rendu visite à Nicolas Sarkozy à la prison de la Santé à Paris mercredi soir. L'entretien d'environ 45 minutes s'est déroulé en présence du directeur de l'établissement.
Publié: 11:19 heures
Dernière mise à jour: il y a 48 minutes
Nicolas Sarkozy avec Gérald Darmanin, le 5 octobre 2018.
Photo: AFP
L'entrevue, qui s'est déroulée en présence du directeur de l'établissement, a eu lieu entre 19H00 et 19H45, a poursuivi cette même source, avant un échange entre le garde des Sceaux et les agents pénitentiaires sur la sécurité de l'ex-chef de l'Etat.

Condamné le 25 septembre à cinq ans d'emprisonnement dans le dossier libyen pour association de malfaiteurs, Nicolas Sarkozy a été incarcéré le 21 octobre à la Santé. Cette détention d'un ancien président est une première dans l'histoire de la République. Il a depuis déposé une demande de remise en liberté, que la justice doit examiner dans les prochaines semaines.

Mesures exceptionnelles en prison

L'ancien président de la République bénéficie de la protection de deux officiers de sécurité, une mesure exceptionnelle prise «eu égard à son statut et aux menaces qui pèsent sur lui», avait expliqué le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez.

Gérald Darmanin avait dit avant l'incarcération de l'ex-président son intention d'aller le visiter, afin de «s'assurer que les conditions de sécurité sont bonnes pour ce détenu au statut hors du commun», avait expliqué son entourage.

