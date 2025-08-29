La famille d'un jeune homme de 24 ans, décédé d'un pneumothorax en Sarthe, porte plainte pour homicide involontaire contre des médecins du Samu. Malgré plusieurs appels, le diagnostic correct n'a pas été établi, conduisant à un décès potentiellement évitable.

Le Samu balaie ses appels à l'aide, il meurt à 24 ans

Le Samu balaie ses appels à l'aide, il meurt à 24 ans

La famille d'un jeune homme de 24 ans, décédé d'un pneumothorax, porte plainte pour homicide involontaire. (Image d'illustration) Photo: KEYSTONE

AFP Agence France-Presse

La famille d'un jeune homme de 24 ans, décédé en janvier d'un pneumothorax malgré plusieurs appels au Samu de la Sarthe, vient de porter plainte pour «homicide involontaire» contre les médecins régulateurs, a-t-on appris vendredi auprès d'elle et de leur avocat.

Me Vincent Sehier, le conseil de la famille d'Estéban Vermeersch, a indiqué à l'AFP avoir envoyé jeudi cette plainte au parquet du Mans.

La plainte, dont une copie a été transmise vendredi par la mère du défunt à l'AFP, vise les deux médecins régulateurs du Centre hospitalier du Mans qui avaient reçu les appels au Samu d'Estéban et de sa mère.

Aucune inquiétude des médecins

Elle réclame des poursuites pour «homicide involontaire, mise en danger délibérée et non assistance à personne en péril». Selon la plainte, Estéban se trouve au domicile familial, près de Mamers (Sarthe), lorsqu'il est pris de douleurs dans la poitrine et au côté gauche du dos le 28 janvier.

Il prend du paracétamol et va se coucher mais les symptômes s'aggravent et sa mère décide d'appeler le Samu dans la soirée. Au médecin régulateur qui l'interroge, le jeune homme se plaint: «Je ne remplis pas mes poumons à fond, et je ne les vide pas non plus». Il dit aussi être totalement incapable de se lever, ou même de s'asseoir.

Toujours selon la plainte, le médecin lui conseille de prendre un antidouleur et dit penser «à une douleur musculaire, ça ne m'inquiète pas du tout».

Toujours un problème musculaire

L'état du jeune homme continue à se dégrader avec une quinzaine d'épisodes de vomissements. Le lendemain, il est si fatigué qu'il fait un malaise et chute quand sa mère essaye de le faire lever.

Nouvel appel au Samu durant lequel un second médecin envisage toujours un problème «musculaire» mais propose à la mère de l'emmener par ses propres moyens aux urgences de Mamers, selon la plainte.

Le jeune homme, très affaibli, s'effondrera au niveau de sa voiture, victime d'un arrêt cardio-respiratoire. Les soins prodigués par les secours ne parviendront pas à le ranimer et son décès est prononcé le 30 janvier au centre hospitalier du Mans.

Une mort qui aurait pu être évitée

Selon deux experts cités dans la plainte, Estéban est mort des suites d'un pneumothorax (présence d'air dans la cavité pleurale) non diagnostiqué malgré ses symptômes et sa physionomie longiligne (1m85 pour 53 kg), propice à ce type d'affection.

Ils estiment que si le patient avait été pris en charge correctement, ses chances de survie étaient de «100%». La famille a décidé de déposer plainte après l'échec du règlement amiable qu'elle dit avoir initié dès avril 2025.

«Nos pensées vont à la famille et aux proches du défunt, confrontés à ce décès tragique», a répondu l'hôpital, sollicité par l'AFP. «S'agissant des circonstances, le dossier étant en cours d'étude, nous ne pouvons pas les commenter à ce stade», la direction de la communication de l'établissement.