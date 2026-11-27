Marine Le Pen maintient sa confiance en Jordan Bardella, accusé d’avoir écrit des propos antisémites en 2013. Elle a confirmé sa position lors d’une conférence de presse à Paris le 27 novembre 2026.

Après les révélations sur Bardella, Marine Le Pen lui réitère sa confiance

Après les révélations sur Bardella, Marine Le Pen lui réitère sa confiance

AFP Agence France-Presse

Marine Le Pen a réitéré vendredi sa confiance en Jordan Bardella après la publication de nouveaux éléments lui attribuant des écrits antisémites de jeunesse, qu'il conteste «formellement».

Interrogée lors d'une conférence de presse sur le fait de savoir si Jordan Bardella gardait toute sa confiance et serait Premier ministre si elle remportait l'élection présidentielle, la candidate du Rassemblement national a répondu: «oui (...) J'ai l'avantage d'être claire et rapide».

Mediapart et «Le Monde» ont publié jeudi de nouveaux éléments affirmant que le président du Rassemblement national est bien l'auteur de ces propos remontant à 2013, ce que l'intéressé a de nouveau rapidement contesté.

«Les éléments qui sont apportés par Le Monde ne sont qu'une copie conforme des éléments développés par Mediapart (en septembre, ndlr), qui a été décrédibilisé ces dernières semaines par le retrait d'une de leurs sources», a assuré vendredi Jordan Bardella, assis aux côtés de Marine Le Pen lors de la conférence de presse.

«Depuis maintenant plus de deux mois, Mediapart harcèle mon entourage, harcèle des gens qui m'ont fréquenté lorsque j'étais mineur», a-t-il une nouvelle fois accusé.

Interrogée lors d'une conférence de presse sur le fait de savoir si Jordan Bardella gardait toute sa confiance et serait Premier ministre si elle remporte l'élection présidentielle, la candidate du Rassemblement national a répondu : «oui (...) J'ai l'avantage d'être claire et rapide».

Conversations Facebook

Le site d'investigation et Le Monde ont eu accès à une conversation Facebook, certifiée par un huissier, dans laquelle un ancien camarade de lycée de Jordan Bardella reçoit des messages affirmant que « ce sont les sionistes qui sont à la tête des banques », ou encore qu'en France, les ministères « les plus importants reviennent à des personnes pour qui Israël et l'intérêt bancaire priment sur les intérêts Français ».

Ces échanges, déjà authentifiés fin septembre par Mediapart, ont été fournis au Monde par la même source, qui a accepté la divulgation de nouveaux extraits jusqu'ici non utilisés pour protéger son identité.

A ce jour, deux plaintes ont été déposées contre Mediapart et contre X par le président du RN, pour diffamation et pour «faux et usage de faux».

Son avocat, Pascal-Pierre Garbarini, a indiqué à l'AFP qu'il envisageait de déposer «un complément de plainte des mêmes chefs » de qualification juridique à la suite des nouveaux éléments publiés