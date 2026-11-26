Jordan Bardella, président du Rassemblement national, est accusé d'avoir tenu des propos antisémites en 2013. Mediapart et Le Monde publient des preuves, malgré ses démentis catégoriques.

AFP Agence France-Presse

Deux mois après les premières révélations de Mediapart sur des écrits antisémites de jeunesse attribués à Jordan Bardella, le site d'investigation et Le Monde publient jeudi de nouveaux éléments indiquant que le président du Rassemblement national est bien l'auteur de ces propos remontant à 2013, ce qu'il n'a cessé de nier.

Les deux médias ont eu accès à une conversation Facebook, certifiée par un huissier, où un ancien camarade de lycée de Jordan Bardella reçoit des messages affirmant que «ce sont les sionistes qui sont à la tête des banques», ou encore qu'en France les ministères «les plus importants reviennent à des personnes pour qui Israël et l'intérêt bancaire priment sur les intérêts Français».

Plusieurs éléments permettent de relier ces propos à l'actuel président du RN, notamment des échanges au sujet de certains de ses enseignants de l'époque. Pour autant, «il réfute catégoriquement (en) être l'auteur», a fait savoir son avocat Pascal-Pierre Garbarini au Monde et à Mediapart, dénonçant «une volonté de nuire inacceptable».