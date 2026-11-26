Le jeune président du Rassemblement national est de nouveau visé par des révélations de «Mediapart» et du «Monde» sur de présumées déclarations antisémites lorsqu'il était adolescent. Il continue de nier. Mais il oublie cinq questions qui font mal.

En bref Jordan Bardella, président du Rassemblement national, fait face à de nouvelles accusations liées à des messages de 2013 attribués à lui, évoquant des propos antisémites et un intérêt pour les théories d'Alain Soral.

Bardella, qui avait 17-18 ans à l'époque, conteste l'authenticité des messages attribués.

Jordan Bardella a déposé deux plaintes, dont une pour diffamation. Selon Le Monde, une expertise de ses archives Facebook pourrait clarifier les accusations, mais il n’a pas encore fourni ces documents.

Richard Werly Journaliste Blick

Nier en bloc et attaquer. Toujours attaquer. Cette devise n’est pas celle de Jordan Bardella (31 ans). Elle est celle de Donald Trump, inspiré par son ancien avocat, le sulfureux Roy Cohn. Et pourtant: le jeune président du Rassemblement national (RN, droite nationale-populiste) est en train de s’en inspirer, face aux nouvelles révélations de «Mediapart» et du «Monde» concernant ses présumées déclarations antisémites lorsqu’il était adolescent. Bardella nie tout. Et il vient de confirmer que de nouvelles actions en justice seront intentées contre ces deux médias de premier plan.

En niant avoir écrit de tels messages sur les «sionistes qui tiennent les banques» ou sur «la mainmise des juifs-sionistes sur le pays», le protégé de Marine Le Pen confirme qu’il ne cédera pas. Les sondages, toujours très favorables à la candidate du RN, largement en tête, le confortent dans cette attitude. Mais il oublie ces cinq questions, toutes susceptibles de se transformer en pièges.

La question de son passé

Jordan Bardella aime, dans ses livres, raconter son enfance dans la banlieue métissée de Saint-Denis, au nord de Paris, devenue un bastion de La France insoumise. Ce fils d’immigré italien, scolarisé sur place au lycée catholique Jean-Baptiste-de-La-Salle, met en avant son enracinement banlieusard et populaire.

Il adhère au Front national (l’ancien nom du RN) en 2012, à l’âge de 16 ans. Restent de nombreuses questions: qui fréquentait-il? Etait-il, ou non, un admirateur d’Alain Soral, le récidiviste antisémite bien connu en Suisse, où il a résidé? Qui sont ses amis de l’époque? Pourquoi ne les entend-on pas plaider sa cause? Plus les révélations vont se poursuivre, plus ces interrogations vont devenir pressantes.

La question de ses données

Bardella est un représentant emblématique d’une génération qui a grandi avec le téléphone portable et l’ordinateur. Il est né en 1995. Il a toujours échangé des messages sur différentes applications. Il dispose donc, comme chacun d’entre nous, d’un stock de données informatiques accumulées au fil des années.

Ce sont ces données qui l’accusent, selon Mediapart et «Le Monde», qui affirment avoir authentifié les messages antisémites qui lui sont attribués. Pourquoi, en riposte, l’intéressé ne demande-t-il pas officiellement aux différents opérateurs l’accès à toutes les données le concernant?

N’oublions pas que Jordan Bardella pourrait devenir le Premier ministre de la France si Marine Le Pen était élue. Son passé numérique revêt donc une importance particulière.

La question d’Alain Soral

Alain Soral (68 ans), de son vrai nom Alain Bonnet, est un essayiste franco-suisse né en Savoie et plusieurs fois condamné pour racisme et antisémitisme en France. Un arrêt du Tribunal fédéral helvétique indiquait, en 2024, qu’il avait été condamné 22 fois par la justice française.

En Suisse, sa condamnation à 40 jours de prison ferme pour discrimination et incitation à la haine en raison de l’orientation sexuelle, ainsi qu’à 30 jours-amende pour diffamation, a été confirmée en 2024. Il a ensuite écopé de cinq mois de prison ferme en 2026 dans le canton de Vaud pour des publications visant la communauté juive et des propos homophobes concernant l’ancien Premier ministre français Gabriel Attal.

S’il est vrai que Jordan Bardella a admiré ce personnage controversé, voire qu’il l’a publiquement applaudi, il doit le dire. Dans le cas contraire, quels éléments peut-il apporter pour étayer ses dénégations?

La question de Marine Le Pen

Cette question-là est politique: plus il est accusé, et même s’il se défend sans faille avec le soutien de son parti, plus Jordan Bardella devient un embarras pour Marine Le Pen. Il faut le redire: ce jeune homme pourrait prendre, si elle était élue, la tête du gouvernement français. Il serait donc le patron de toute l’administration, dans un pays hypercentralisé et étatiste.

La candidate du RN, qui cherche à gommer toute polémique pour rassembler le plus grand nombre possible d’électeurs, va donc devoir choisir. Jordan Bardella part du principe qu’elle le soutient. Il nie en bloc et ne lui a pas offert – au moins pour le principe - sa démission. Tenable?

La question de l’antisémitisme

La position du Rassemblement national en 2026 est limpide: le parti national-populiste dénonce l’antisémitisme et affiche son soutien à Israël. Mais lorsque Jordan Bardella adhère au Front national en 2012, le parti n’affiche pas le même positionnement.

Jean-Marie Le Pen, le cofondateur historique du parti et père de Marine, en est alors le président d’honneur. Or, il a réitéré, en 2015, ses propos qualifiant les chambres à gaz nazies de «point de détail» de l’histoire de la Seconde Guerre mondiale.

Que fait Jordan Bardella à l’époque? Que répond-il, au sein d’une formation dont l’histoire a été jalonnée de controverses liées à l’antisémitisme? Là aussi, plus l’histoire va être disséquée, plus cela risque de faire mal à l’actuel président du RN.