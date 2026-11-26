Jordan Bardella conteste jeudi de nouveaux écrits antisémites de jeunesse que lui attribuent «Le Monde» et Mediapart. Les deux médias s’appuient sur une conversation Facebook de 2013, dont ils ont fait certifier l’authenticité par huissier.

Mis en cause jeudi par de nouveaux éléments lui attribuant des écrits de jeunesse antisémites, Jordan Bardella «réitère (sa) contestation formelle des propos» rapportés par «Le Monde» et Mediapart et se dit dans un communiqué victime d'une «entreprise de persécution».

«Ces propos ne correspondent ni à mes idées, ni à mes valeurs, ni à mes convictions, hier comme aujourd'hui», affirme le président du Rassemblement national, qui dénonce «avec la plus grande fermeté les méthodes employées» par certains médias «dans le cadre de (leurs) enquêtes, devenues de véritables chasses à l'homme».

Les nouvelles révélations du «Monde» et de Mediapart s'appuient sur une conversation Facebook datant de 2013 et obtenue auprès d'un ancien camarade de lycée de Jordan Bardella, alors âgé de 17 ans. Le site d'information et le quotidien ont fait certifier par huissier l'authenticité de ces échanges.