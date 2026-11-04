Jordan Bardella, président du RN, propose d'augmenter la durée de travail nécessaire pour valider un trimestre de retraite. Cette mesure sera au cœur de la réforme des retraites dévoilée par Marine Le Pen le 17 novembre.

AFP Agence France-Presse

Deux semaines avant que Marine Le Pen présente sa réforme des retraites, censée rétablir un âge légal à 62 voire 60 ans, Jordan Bardella indique dans son nouveau livre «Gouverner» paru mercredi que le Rassemblement national entend «renforcer les conditions de validation d'un trimestre».

La quadruple candidate à l'Elysée a prévu de détailler son projet le 17 novembre. Mais son dauphin, promis à Matignon en cas de victoire, en dévoile déjà la clé: augmenter la «durée de cotisation effective» plutôt que de relever l'âge légal.

En d'autres termes, il faudra travailler plus pour valider un trimestre. Actuellement, il suffit d'un revenu équivalant à un Smic mensuel brut, de sorte que «quatre trimestres peuvent être validés sans avoir travaillé douze mois dans l'année», observe M. Bardella dans son ouvrage (publié chez Fayard).

Hausse du taux d'activité

Le président du RN préconise de «rapprocher la validation des trimestres de la réalité du travail et des cotisations versées», afin que la durée d'activité corresponde davantage aux 40 à 42 annuités requises pour une pension à taux plein.

Si l'idée consiste à «renforcer progressivement les conditions de validation d'un trimestre», des exceptions seront faites pour «préserver les périodes liées à la maternité, à la maladie, au handicap ou aux accidents de la vie», mais aussi «maintenir les facilités de départ pour les carrières longues», précise-t-il. Cette mesure, présentée comme «un compromis juste», à la fois «exigeant et protecteur», ne sera pas le seul moyen de financer le retour de l'âge légal à 62 voire 60 ans.

Le RN et sa candidate misent aussi sur une hausse du taux d'activité, notamment chez les jeunes, grâce à une «réforme de la formation professionnelle et (au) collège modulaire» qui devront «permettre à davantage de jeunes d'entrer plus tôt dans la vie active».

Les entreprises seraient aussi incitées à garder plus longtemps les seniors en fin de carrière, avec «des exonérations nettes de cotisations, équivalant à une baisse de 30% du coût du travail», dont «une partie» serait «transformée en rémunération» pour ces «salariés expérimentés». Enfin, la retraite par capitalisation serait encouragée «sur la base du volontariat», via la «création d'un fonds souverain» où «les Français qui le souhaitent pourront placer une partie de leur épargne».