Raphaël Glucksmann propose 200 milliards d’euros d’investissements publics sur cinq ans pour engager la sortie des énergies fossiles, financés notamment par une contribution de 5% sur les patrimoines de plus de 100 millions d’euros.

AFP Agence France-Presse

Raphaël Glucksmann a annoncé un plan de 200 milliards d'euros d'investissements publics sur le quinquennat pour financer son projet de «révolution écologique», dont il présentait lundi les «100 premiers jours» pour engager la «sortie des énergies fossiles».

Pour atteindre la neutralité carbone en 2050 et la stabilisation de la dette à l'horizon 2032, le candidat de la gauche sociale-démocrate à la présidentielle veut proclamer «l'état d'urgence écologique», inscrire le principe d'une «République écologique» dans la Constitution, et adopter «une loi de programmation écologique».

«Rien de ce que nous proposons ne peut échapper au fourches caudines de la question du financement», a-t-il expliqué lors d'une conférence de presse à Paris, en présence du sénateur Yannick Jadot, en charge de mettre en place cette «révolution écologique», qui prévoit de «plus que doubler la production d'énergie renouvelable d'ici 2035», mais aussi de «pérenniser l'énergie nucléaire».

«Une contribution exceptionnelle»

Son plan d'investissements passera par «une contribution exceptionnelle» de 5% des patrimoines de plus de 100 millions d'euros, pour constituer «un fond dont la vocation est de rendre notre pays habitable», a-t-il expliqué. Cette contribution est évaluée à 50 milliards d'euros, a précisé M. Jadot.

Le reste du plan sera financé par une taxe européenne sur les superprofits pétroliers et gaziers, un grand emprunt écologique européen, la fin des exonérations fiscales sur le kérosène des vols intérieurs, une hausse de la taxe de solidarité sur les billets d'avion, et un ciblage fiscal des jets privés et des yachts.

M. Glucksmann espère ensuite «un effet d'entraînement» avec des investissements privés, notamment sur la production d'énergies renouvelables.

Améliorer le pouvoir d'achat

Pour améliorer le pouvoir d'achat, Raphaël Glucksmann prévoit également «des mesures d'urgence» dans les 100 premiers jours, comme un «leasing social pour un million de voitures électriques compactes», sur 5 ans, pour 100 euros par mois sans apport.

Il propose aussi «un chèque énergie exceptionnel de 500 euros pour 6 millions de familles», et «élargi à 200 euros pour 10 millions de familles supplémentaires des classes moyennes».

Autres propositions : un «moratoire sur les hausses de taxes sur l'électricité», la vente à tarif social d'un million de pompes à chaleur (pour 1 euro par jour), ou encore la création d'un Pass Mobilité Durable à 1 euro par jour pour les moins de 25 ans.

Toutes ces mesures correspondent à «un 13e mois de réduction des dépenses contraintes», a assuré M. Jadot. Une seconde partie de ce projet, consacrée à la biodiversité, l'eau, l'agriculture, les pollutions et la santé, sera présentée dans quelques semaines.