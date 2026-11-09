Marine Le Pen affirme qu'«il n'y a pas de discriminations en France» et qualifie le pays de «moins raciste au monde» dans un entretien à CBS, diffusé dimanche aux Etats-Unis.

Pour Marine Le Pen, la France est le «pays le moins raciste au monde»

Pour Marine Le Pen, la France est le «pays le moins raciste au monde»

AFP Agence France-Presse

La candidate du Rassemblement national (RN, extrême droite) à la présidentielle Marine Le Pen estime qu'il «n'y a pas de discriminations en France» et considère que la France est «le pays le moins raciste au monde», dans un entretien diffusé dimanche par le média américain CBS.

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Dans cet entretien pour l'émission «60 minutes» de la chaîne américaine, la candidate donnée comme favorite par les sondages explique que l'immigration a déstabilisé la société française et que le taux de chômage des étrangers est deux fois plus élevé que celui des Français. Alors que le journaliste lui fait remarquer que ce niveau de chômage est peut-être aussi lié à de la discrimination, la candidate répond: «Non, ça n'existe pas (...) Non, il n'y a pas de discriminations en France.»

Dans la dernière enquête sur le sujet du Défenseur des droits, autorité indépendante chargée de lutter contre les discriminations, réalisée en 2024 et publiée en décembre 2025, il est pourtant écrit que «l'origine perçue constitue le principal facteur d'exposition aux discriminations dans la recherche d'emploi». Des campagnes de testing mettent aussi régulièrement le doigt sur les discriminations dans la recherche d'un logement.

«Absolument pas» fasciste

Par ailleurs, Marine Le Pen affirme également que «la France est le pays le moins raciste au monde», selon la traduction faite par CBS, sans citer d'étude comparative.

Alors que le journaliste explique avoir entendu dans les manifestations lycéennes et étudiantes une crainte de l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir et lui demande «si elle est fasciste», elle répond «absolument pas». «Nous soutenons le pluralisme politique, il n'y a pas d'éléments de fascisme dans notre programme politique», affirme-t-elle.