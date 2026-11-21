Soupçonné de transmettre des informations confidentielles au RN, le préfet Hugues Moutouh quitte ses fonctions. Une enquête pour violation du secret professionnel et recel est en cours depuis juillet, selon le parquet de Paris.

En bref Le préfet Hugues Moutouh, soupçonné d'avoir transmis des informations confidentielles au RN, a demandé à être relevé de ses fonctions samedi. Il dénonce une «campagne de déstabilisation» visant l'Etat et affirme avoir toujours agi dans le respect de la loi.

Le parquet de Paris a ouvert une information judiciaire le 27 juillet pour violation du secret professionnel et recel, après des perquisitions au ministère de l'Intérieur et au siège du RN.

Un document confidentiel du ministère de l'Intérieur, retrouvé lors d'une perquisition, laisse penser que le RN aurait eu accès à des informations sensibles concernant des enquêtes judiciaires.

AFP Agence France-Presse

Le préfet de la région Centre-Val de Loire, Hugues Moutouh, soupçonné d'être impliqué dans des fuites sur des enquêtes mettant en cause le RN, a annoncé samedi avoir demandé à être relevé de ses fonctions. «La campagne de déstabilisation dont je suis aujourd'hui la cible dépasse largement ma personne. A travers moi, c'est l'autorité même de l'Etat que l'on cherche à atteindre», a-t-il déclaré dans un communiqué. L'ancien secrétaire général du ministère de l'Intérieur avait été convoqué vendredi place Beauvau pour s'expliquer.

«Cette offensive intervient à une époque où certains s'emploient méthodiquement à affaiblir nos institutions, à délégitimer ceux qui les incarnent et à contester les fondements mêmes de l'ordre républicain», ajoute le préfet dans son communiqué.

«Je refuse que l'Etat, le ministère de l'Intérieur et le corps préfectoral deviennent les cibles ou les instruments de ces entreprises de déstabilisation», dit-il. «Dans le cadre des différentes fonctions qui m'ont été confiées par le gouvernement, j'ai exercé mes responsabilités dans le strict respect de la loi et une absolue neutralité politique, avec pour seules exigences le service de la France et la défense de l'intérêt général», se défend-il.

«Violation du secret professionnel»

Rouage central du ministère de l'Intérieur sous Bruno Retailleau, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy et Claude Guéant, le très droitier préfet Hugues Moutouh, 58 ans, s'est retrouvé en grande difficulté, soupçonné d'avoir transmis au RN des éléments confidentiels sur des enquêtes visant le parti d'extrême droite. Le parquet de Paris a confirmé cette semaine avoir ouvert le 27 juillet «une information judiciaire portant sur des faits de violation du secret professionnel, violation du secret de l'enquête et recel de ces délits».

Le ministère de l'Intérieur a été perquisitionné fin juillet, a indiqué une source proche du dossier à l'AFP. Le siège du RN à Paris a, lui, été perquisitionné le 9 novembre, selon le parquet de Paris. Cette nouvelle information judiciaire, précise le parquet, a été ouverte après la découverte d'éléments dans une autre perquisition, réalisée auparavant dans le cadre d'une enquête, elle, menée par le parquet européen.

«Des éléments (ont émergé) laissant penser que le RN bénéficiait d'informations confidentielles sur des enquêtes judiciaires visant le parti en provenance d'au moins un cadre du ministère de l'Intérieur, qui a depuis changé d'affectation mais reste haut fonctionnaire», expliquait le journal Le Monde, qui a révélé l'information. Les enquêteurs sont tombés lors de cette perquisition sur un document confidentiel émanant de l'Intérieur, a précisé à l'AFP une source proche du dossier.