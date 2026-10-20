La France insoumise annonce poursuivre Laurent Nuñez devant la Cour de justice de la République. Mediapart l'accuse d'avoir ordonné aux renseignements de faussement incriminer LFI dans les violences du week-end.

AFP Agence France-Presse

LFI a annoncé mardi vouloir poursuivre le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez devant la Cour de justice de la République suite à la publication d'un article de Mediapart selon lequel le gouvernement aurait demandé aux services de renseignement de mettre en cause LFI dans les violences du week-end.

«Je vais saisir la Cour de justice de la République contre le ministre Nuñez, parce que fabriquer des faux documents... faire ce qu'on appelle de l'abus d'autorité, c'est-à-dire donner des consignes qui vont au-delà de ses prérogatives, ce sont des délits», a déclaré le coordinateur national de LFI Manuel Bompard sur franceinfo.

«Si les renseignements territoriaux produisent des rapports mensongers, si on leur demande d'écrire à l'intérieur de ces rapports des choses qui sont fausses (...) ça s'appelle un scandale d'État», a-t-il martelé.

«C'est LFI qui est derrière le mouvement»

Lundi soir, Mediapart a publié une enquête dans laquelle il cite notamment un commissaire du renseignement territorial affirmant qu'il lui est demandé «texto d'écrire que c'est LFI qui est derrière le mouvement alors que c'est objectivement faux de l'avis général des RT (ndlr: renseignements territoriaux)».

«Qu'on en vienne à manipuler le travail des renseignements territoriaux pour essayer de cibler la France insoumise et de lui imputer une responsabilité dans des actes sur lesquels elle n'a aucune responsabilité, c'est absolument inacceptable», a insisté M. Bompard.