Deux représentants de la Jeunesse socialiste étaient présents à la manifestation de Paris du 17 octobre. L'organisation veut maintenant l'importer en Suisse. Des rassemblements sont prévus dans plusieurs villes le 20 novembre.

Des membres de la Jeunesse socialiste étaient à Paris et préparent une grève en Suisse

Des membres de la Jeunesse socialiste étaient à Paris et préparent une grève en Suisse

En bref Deux représentants de la JS ont planifié à Paris une grève internationale de la jeunesse avec 27 organisations

La JS coordonne les protestations suisses contre la militarisation et la politique d’austérité le 20 novembre

Après les affrontements à Paris, Berthod et Poggia ne s’attendent pas à des violences similaires en Suisse

Daniel Macher

Deux représentants de la Jeunesse socialiste (JS) ont pris part samedi à la grande manifestation de Paris et veulent désormais organiser des grèves de la jeunesse en Suisse. Dans une vidéo publiée sur Instagram, on aperçoit les deux militants place de la République. L’un d’eux forme un cœur avec ses mains avant de lancer face caméra: «Notre soutien total depuis la Suisse.» Plus tard, la mobilisation dans la capitale française a toutefois été marquée par de violents débordements.

Selon les informations du «Tages-Anzeiger», il s’agit de Julien Berthod, vice-président de la JS, et d’Antonin Fournier, membre du comité de la JS neuchâteloise. Tous deux avaient fait le déplacement à Paris afin de coordonner une grève internationale de la jeunesse aux côtés de 27 organisations issues de plus de dix pays.

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Des rassemblements prévus le 20 novembre

Dès lors, la mobilisation doit gagner plusieurs villes suisses le 20 novembre prochain, sous la houlette de la Jeunesse socialiste. «Nous protestons contre la militarisation et la politique d’austérité en Europe», déclare Julien Berthod au «Tages-Anzeiger».

A Paris, le mouvement a débouché sur des scènes de violence entre les forces de l'ordre et les manifestants et plus de 1200 personnes ont été arrêtées dans toute la France. Le vice-président de la JS Julien Berthod indique cependant n’en avoir rien vu, expliquant qu’il défilait bien plus en avant, au sein du cortège autorisé.

Mirjam Hostetmann, présidente de la JS, explique dans un communiqué pourquoi l'organisation veut faire venir les protestations en Suisse: «La politique jette notre argent par les fenêtres pour le réarmement militaire, au lieu d’investir dans un avenir digne d’être vécu. Nous en avons assez de cette fureur destructrice!» Le 20 novembre, une grève européenne de la jeunesse doit envoyer un signal commun contre l’austérité et le réarmement.

«Un sentiment de désespoir»

Le vice-président de la JS explique les violences par le désespoir de nombreuses personnes face à la pauvreté et à la précarité des conditions de vie. Il reproche en outre au gouvernement français de mettre en avant les actes de violence commis par certains individus afin de détourner l’attention des revendications des manifestants.

Pour les protestations prévues en Suisse, Julien Berthod ne s’attend pas à des affrontements similaires. Un constat partagé par le conseiller aux Etats genevois Mauro Poggia, pour qui la situation helvétique diffère notablement: le filet social y demeure plus robuste et la démocratie directe offre d’autres canaux pour exprimer son mécontentement.