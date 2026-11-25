En bref Gérald Darmanin a ordonné, mercredi matin, une enquête administrative pour clarifier la présence du procureur adjoint de Paris, Christian de Rocquigny, au siège du Rassemblement national lors d’une perquisition le 9 novembre à Paris. Le ministre de la Justice a exprimé ses doutes sur un possible manquement à la déontologie judiciaire.

Christian de Rocquigny a expliqué s’être rendu au siège du RN pour «prendre un café» avec Jean-Paul Garraud, eurodéputé RN et ancien magistrat, sans informer son administration. Gérald Darmanin évoque un «défaut de loyauté» du magistrat concernant cet incident.

L’enquête vise à déterminer si des informations judiciaires ont été transmises au RN. Le ministre a également évoqué une autre affaire impliquant Hugues Moutouh, préfet de Centre-Val-de-Loire, qui sera démis de ses fonctions ce mercredi.

AFP Agence France-Presse

Gérald Darmanin a saisi mercredi matin «l'Inspection générale de la justice pour une enquête administrative qui fera toute la lumière» sur la présence d'un procureur de Paris au siège du RN constatée lors d'une perquisition du parti, a-t-il annoncé sur France Inter. «On doit lever une ambiguïté: est-ce que des hauts fonctionnaires ont donné des renseignements au Rassemblement national, ce qui serait évidemment un crime contre leur fonction et la haute idée qu'ils se font de leur indépendance?», a interrogé le ministre sur France Inter.

Christian de Rocquigny, procureur adjoint de Paris, avait été surpris au siège du RN le 9 novembre dernier par des policiers qui procédaient à une perquisition. Après la révélation de l'affaire, la semaine dernière, il avait expliqué s'être rendu dans les locaux du parti d'extrême droite pour «prendre un café avec une connaissance», en l'occurrence Jean-Paul Garraud, ancien magistrat et député européen RN, comme celui-ci l'a également dit au Monde.

Sur France Inter, le ministre de la Justice a déploré un «défaut de loyauté» du magistrat, en ce qu'il n'a pas prévenu son «administration» de sa présence au siège du parti à la flamme en pleine perquisition, d'autant que ce «café» n'avait pas eu lieu lors d'une journée de congé du magistrat. Le garde des Sceaux a rappelé que ce serait, le cas échéant, au Conseil supérieur de la magistrature de proposer une éventuelle sanction.

Des fuites au RN?

«Quand on croise une équipe qui vient faire une perquisition, quand on rentre au parquet, en général on prévient sa procureure pour dire: 'voilà, j'ai peut-être fait une bêtise', ça n'a pas été le cas», a fait observer Gérald Darmanin en décrivant des «péchés véniels». Le garde des Sceaux a en outre interrogé: Christian de Rocquigny «a-t-il participé ou non à donner des informations» au RN, ce qui est reproché à l'autre haut fonctionnaire de l'affaire, Hugues Moutouh, qui doit être démis de ses fonctions de préfet de la région Centre-Val-de-Loire mercredi.

«Je n'ai aucun élément qui me permet de le dire», a assuré Gérald Darmanin en ce qui concerne le procureur, en relevant que ce dernier n'est «pas en contact avec les informations judiciaires qui concernent le Rassemblement national». «Mais comme l'indépendance de la justice, son impartialité, est importante, la femme de César ne peut pas être suspectée: on va lever ce point et une enquête administrative est engagée», a poursuivi le ministre de la Justice.