Accusé de fuites judiciaires en faveur du RN, Hugues Moutouh a été démis de ses fonctions de préfet mercredi. Pierre Ory, préfet de Seine-et-Marne, le remplace sur décision d’Emmanuel Macron.

AFP Agence France-Presse

Hugues Moutouh, préfet de la région Centre-Val-de-Loire, préfet du Loiret a été démis mercredi officiellement de ses fonctions en Conseil des ministres et remplacé par Pierre Ory, actuel préfet de Seine-et-Marne, a appris l'AFP de source gouvernementale.

Hugues Moutouh avait demandé samedi à être relevé de ses fonctions après l'ouverture d'une enquête sur des soupçons de fuites d'éléments judiciaires concernant le RN venant du ministère de l'Intérieur à l'époque où il y dirigeait le secrétariat général.

La veille, le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez avait annoncé devant les députés avoir proposé Emmanuel Macron un nom pour succéder à Hugues Moutouh.

«Une campagne de déstabilisation»

Mercredi en Conseil des ministres, le préfet Pierre Ory, qui est un proche de Laurent Nuñez, a été nommé préfet de la région Centre-Val-de-Loire sur proposition du ministre de l'Intérieur. La nomination de préfets est une prérogative du chef de l'Etat.

Jeudi, la révélation d'une enquête sur des soupçons de fuites au profit du RN impliquant le préfet a jeté Beauvau dans la tourmente. Hugues Moutouh nie toute implication et dénonce une «campagne de déstabilisation» dont il serait «aujourd'hui la cible». Pierre Ory a déjà occupé plusieurs postes de préfet, en Maine-et-Loire, dans les Vosges ou encore dans le Gers. Il était préfet de Seine-et-Marne depuis septembre 2023.