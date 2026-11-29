Des heurts ont éclaté samedi soir aux abords d’une convention des jeunes du RN, en présence de Marine Le Pen. Selon la préfecture de police, douze personnes ont été interpellées et plusieurs blessées, dont un policier.

Plusieurs blessés et interpellations en marge de la convention des jeunes du RN

Plusieurs blessés et interpellations en marge de la convention des jeunes du RN

AFP Agence France-Presse

Douze personnes ont été interpellées lors de heurts ayant fait plusieurs blessés, dont un policier, samedi soir aux abords de la convention des jeunes du RN, qui se tenait dans l'est parisien en présence de Marine Le Pen, a annoncé dimanche la préfecture de police.

«Aux alentours de 19H30» samedi, a relaté la même source, la police a été alertée de «la présence d'un groupe d'une soixantaine de personnes cagoulées se dirigeant vers le Chalet du Lac», dans le bois de Vincennes, où se tenait la convention du mouvement de jeunesse du Rassemblement national (RN), rebaptisé pour l'occasion les «Jeunes Bleu Marine».

Le centre de supervision urbain de la commune voisine de Saint-Mandé (Val-de-Marne) a signalé de son côté qu'environ 200 personnes, certaines portant des drapeaux, se dirigeaient vers le Chalet du Lac, a précisé une source policière. Selon cette source, il s'agissait de militants de l'ultragauche venus perturber la convention des jeunes du RN.

Arrivés sur place, les policiers «ont été la cible de jets de projectiles», rapporte la préfecture de police (PP), précisant que trois personnes avaient été interpellées «pour violences volontaires en réunion» sur personne dépositaire de l'autorité publique, «rébellion, participation à un attroupement armé et port d'arme de catégorie D».

«Au cours de cette intervention, un policier, blessé à la mâchoire à la suite d'une bousculade, a été transporté en milieu hospitalier», a précisé la PP. «Deux membres du service de sécurité du RN ont été légèrement blessés, ainsi que plusieurs autres individus, sans notion de gravité non plus pour ces derniers» à ce stade, a-t-elle ajouté.

Mineurs cagoulés

Dans la soirée, «deux autres incidents ponctuels ont eu lieu aux abords du Chalet du Lac», selon la PP, entraînant de nouvelles interpellations. Près d'une station de métro, à Vincennes (Val-de-Marne), vers 21h15, «quatre individus ont été interpellés pour groupement en vue de commettre des violences», puis «cinq individus mineurs, porteurs de cagoules, manifestant contre le meeting, ont été interpellés, conduits au commissariat pour vérification d'identité, avant d'être remis à leurs civilement responsables», a-t-elle détaillé.

Selon la source policière, 17 personnes au total ont été interpellées. La convention a rassemblé environ 600 militants et responsables locaux du mouvement de jeunesse du RN. Marine Le Pen, vivement acclamée et applaudie au son de «Marine, présidente», les a exhortés à refuser toute «victimisation» et à ne pas «tomber» dans les «provocations».

A Biarritz samedi, un banquet du Canon français, événement cofinancé par le milliardaire ultraconservateur Pierre-Édouard Stérin, a tourné à l'affrontement entre manifestants «antifascistes» et forces de l'ordre. Plusieurs personnes ont été blessées, dont un policier hospitalisé.