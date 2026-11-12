Le livre-programme de Mélenchon détrône le prix Goncourt

Le programme présidentiel de Jean-Luc Mélenchon, «L'avenir en commun», s'est hissé en tête des ventes du 2 au 8 novembre, surpassant le prix Goncourt. Plus de 40'000 exemplaires écoulés en deux jours.

AFP Agence France-Presse

Le livre-programme du candidat LFI à la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon, a pris la tête des best-sellers après sa sortie, devançant le roman de Philippe Jaenada récompensé par le prix Goncourt, selon les chiffres publiés jeudi par Livres-Hebdo.

«L'avenir en commun», publié par la petite maison d'édition La Dispute, a dominé le Top 20 des meilleures ventes de la semaine du 2 au 8 novembre établi par NielsenIQ BookData/Livres Hebdo, selon le magazine professionnel de l'édition. Il s'est vendu à plus de 40.000 exemplaires durant les deux jours suivant sa sortie le 6 novembre, dont 10'000 au meeting de Jean-Luc Mélenchon au Bourget.

«Le démarrage du programme pour 2027 du candidat insoumis représente plus de trois fois celui de 2017 et plus de cinq fois celui de 2022», ses deux précédentes campagnes présidentielles, souligne-t-il. Pour faire face à la demande, La Dispute a porté à 300'000 exemplaires le tirage de cet ouvrage de 160 pages vendu 4,90 euros.

Un succès inédit

La députée LFI Clémence Guetté avait salué mardi un succès «inédit»: «Nous sommes en train de faire une démonstration de force de la gauche de rupture et de l'édition indépendante», a-t-elle affirmé dans un message sur X.

«Nous sommes devant Jordan Bardella et Sarah Knafo», s'est-elle félicitée. Le président du Rassemblement national occupe la 9e place du palmarès avec «Gouverner» (Fayard). Placé en sixième position, l'ouvrage de Sarah Knafo, «Le casse du siècle», a été numéro un des ventes ces dernières semaines, son éditeur Fayard affirmant avoir atteint les 350'000 exemplaires écoulés.

Le roman de Philippe Jaenada, «L'inconnue du quai de Javel» (Flammarion), a bondi de la 19e à la 2e place du classement après avoir obtenu le Goncourt. Il dépasse les 90'000 exemplaires depuis sa sortie en août, selon Livres-Hebdo.